Maroc-France: Ryanair lance 9 nouvelles lignes

La compagnie aérienne à bas coût Ryanair a annoncé jeudi le lancement, à partir d’octobre prochain, de neuf nouvelles lignes aériennes entre le Maroc et la France, dans le cadre de son programme d’hiver 2019.

Les nouvelles lignes relieront Ouarzazate à Bordeaux et à Marseille à raison de 2 vols hebdomadaires, Tanger à Bordeaux et à Toulouse (2), Oujda à Bordeaux (1) et à Toulouse (2), Essaouira et Agadir à Marseille (2) et Nador à Bordeaux (2), précise la compagnie irlandaise dans un communiqué.

Les clients marocains peuvent désormais réserver leurs vacances jusqu’en mars 2020, tout en bénéficiant de tarifs encore plus bas et d’améliorations au service de la clientèle, ajoute la compagnie.

“Nous sommes heureux de lancer neuf nouvelles lignes entre le Maroc et la France, débutant en octobre, qui opéreront de Ouarzazate vers Bordeaux et Marseille, de Tanger vers Bordeaux et Toulouse, de Oujda vers Bordeaux et Toulouse, d’Essaouira vers Agadir et Marseille et depuis Nador vers Bordeaux, dans le cadre de notre programme d’hiver 2019 pour le Maroc”, s’est félicité Yann Delomez, responsable de vente et marketing chez Ryanair, cité dans le communiqué.

Pour célébrer la mise en place de “ces nouvelles lignes, Ryanair a lancé une vente de sièges avec des tarifs à partir de 219 dirhams” pour voyager jusqu’à fin mai, a relevé M. Delomez. Ces sièges “doivent être réservés au plus tard le vendredi 22 février à minuit et sont disponibles uniquement sur le site web : Ryanair.com”, a-t-il ajouté.

Le programme complet de Ryanair pour l’hiver 2019 au Maroc sera dévoilé prochainement, précise la compagnie aérienne irlandaise.

S.L. (avec MAP)