Maroc-Espagne: Transferts record des MRE malgré la crise

En dépit de la période de crise, les transferts des Marocains résidant en Espagne ont marqué un record.

En effet, ils ont atteint 6,3 milliards de DH, en hausse de 9,8% en 2020. Leur part dans le total des transferts des MRE s’est établie à 9,2%, un niveau jamais atteint depuis 2011, rapporte L’Economiste.

Ainsi, l’Espagne demeure le deuxième pays d’origine des transferts des MRE en 2020 après la France (35,7%) et devançant l’Italie (9,1%). Cette bonne performance est constatée malgré la crise sanitaire et ses répercussions sur les économies des pays d’accueil. Ce qui dénote de l’attachement des MRE à leur pays d’origine et l’élan de solidarité avec leurs familles, particulièrement dans les moments difficiles. La communauté marocaine installée régulièrement en Espagne est estimée à plus de 800.000 personnes.