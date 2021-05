Maroc: chute drastique des recettes touristiques au premier trimestre 2021

Les recettes touristiques ont accusé un retrait de 69,1% au cours du premier trimestre 2021, soit une perte de 11,9 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

« Au cours du premier trimestre 2021, l’évolution des indicateurs du secteur touristique a été affecté par le renforcement des restrictions aux trafics aérien et maritime de passagers après un assouplissement au T4-2020 et ce, suite au développement de nouveaux variants de la Covid-19 et à l’aggravation de la situation sanitaire chez nos principaux partenaires, particulièrement, en Europe », explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de mai 2021.

Par ailleurs, au terme des deux premiers mois de cette année, les arrivées touristiques au Maroc se sont repliées de 81,5% (-91,9% pour les touristes étrangers et -65,4% pour les MRE) et les nuitées ont reculé de 78,1% (-92,3% pour les non-résidents et -43,8% pour les résidents), fait savoir la même source.

Toutefois, cette évolution pourrait s’améliorer au deuxième semestre de l’année 2021 au vu du bon déploiement de la campagne de vaccination contre la covid-19, mais devrait être tributaire de l’évolution du niveau de levées des restrictions aux voyages au niveau national et international et de l’évolution des nouveaux variants de la covid-19, relève la DEPF, notant que selon le classement du 17 mai dernier du spécialiste en ligne de voyages « Tourlane », le Maroc a été placé quatrième parmi les lieux les plus sûrs où voyager dans le contexte de la Covid-19, après avoir été classé 9ème à la mi-février, deux semaines après le début de la campagne vaccinale.

M.S. (avec MAP)