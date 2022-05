Maroc-Bulgarie: les opportunités d’investissement au centre d’un webinaire d’affaires

« Nouvelles opportunités pour la coopération maroco-bulgare » est le thème d’un webinaire d’affaires organisé, lundi, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de la République de Bulgarie.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le vice-ministre bulgare de l’Économie et de l’Industrie, Dimitar Danchev, l’ambassadeur du Maroc à Sofia, Zakia El Midaoui, l’ambassadeur de Bulgarie à Rabat, Plamen Tsolov, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, Tsvetan SIMEONO, et le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), Hassan Sakhi, a été l’occasion de mettre en relief les relations de coopération commerciale qui existent entre le Maroc et la Bulgarie, indique la CCIS-RSK dans un communiqué.

Elle a également été l’occasion de relancer le débat sur les opportunités à saisir pour un meilleur échange entre les milieux d’affaires des deux pays, ajoute le communiqué.

S’exprimant lors de ce webinaire, M. Sakhi s’est réjoui de cette importante initiative qui reflète l’intérêt accordé à l’amélioration des relations économiques entre le Maroc et la Bulgarie. Acteurs majeurs de promotion et de développement économiques des entreprises, la CCIS-RSK et la CCI de Sofia, de par leurs missions et les accords de partenariats qui les lient, mettront en commun leurs moyens respectifs pour faciliter la mise en relation des opérateurs économiques des deux pays et booster les échanges commerciaux qui restent en deçà des ambitions et atouts des deux pays, a-t-il assuré.

M. Sakhi a saisi cette occasion pour inviter la partie bulgare à prendre part aux évènements programmés prochainement à Rabat, à savoir la foire Med-cosmetics Morocco, la foire internationale des énergies renouvelables « FIERTE » et le Forum africain du commerce et de l’investissement, selon le communiqué.

Les thématiques abordées lors de ce webinaire ont porté sur le climat d’investissement au Maroc, les sources des énergies renouvelables, le commerce, l’industrie et la santé, ainsi que le climat économique et d’investissement en Bulgarie.