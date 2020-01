Maroc: bientôt une nouvelle loi pour la profession de pharmacien

Le projet de loi relative à l’Ordre national des pharmaciens vient enfin de faire son entrée dans le circuit législatif après son adoption au mois de novembre dernier par le Conseil de gouvernement, rapporte Le Matin.

Le texte, transféré au cours de la semaine dernière au bureau de la Chambre des représentants, sera bientôt programmé pour discussion en commission. Le nouveau texte prévoit donc d’actualiser et moderniser le cadre juridique de l’exercice de la profession de pharmacien, en se fixant l’objectif de fournir les moyens et mécanismes permettant aux pharmaciens de se doter d’un organisme professionnel fort et en mesure d’accomplir les tâches que lui confère la loi.

La future loi promet par ailleurs une reconsidération de la qualité et de la taille des fonctions de cette instance.