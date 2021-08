Maroc: 39 nouveaux GAB en 2021

L’extension du réseau des guichets automatiques bancaires (GAB) s’est ralentie avec l’installation de seulement 39 nouveaux GAB durant le premier semestre 2021, permettant au réseau d’atteindre 7.773 GAB, soit une augmentation 0,5% par rapport à fin 2020, selon le Centre Monétaire Interbancaire (CMI).

Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.527 GAB, Rabat (643), Marrakech (640), Tanger (458), Agadir (410) et Fès (391), précise le CMI dans un récent rapport sur l’activité monétique marocaine. Le réseau GAB a réalisé, au cours des six premiers mois de cette année, 160,3 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de 20,7%, pour un montant global de 156,5 milliards de dirhams (+19,8%), soit une activité mensuelle moyenne de 4.044 opérations de retrait pour 3,9 millions de dirhams pour chaque GAB, fait savoir la même source. Le ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.305 au 30 juin 2021.

S.L. (avec MAP)