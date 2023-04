Marloc Europcar décroche la certification ISO 9001

Marloc Europcar, acteur majeur de la location de véhicules et des solutions de mobilité au Maroc, a obtenu officiellement la certification ISO 9001V2015 pour son système de gestion de la qualité, une reconnaissance internationale délivrée par SGS International, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification.

Cette reconnaissance couvre les domaines de la location courte et moyenne durée, la location longue durée, l’entretien et la réparation des véhicules, ainsi que le service parc des véhicules de location. Elle représente une étape importante pour le groupe, qui marque cette année son 70e anniversaire d’activité.

Marloc Europcar offre sur le marché national une gamme complète de véhicules, de la citadine au poids lourd supérieur à 3,5 T, avec des options de location courte durée (1 à 30 jours), moyenne durée (1 à 12 mois) et longue durée (1 à 5 ans). Son ambition est de maintenir sa position de société de mobilité de choix pour les clients, à travers une offre complète de solutions alternatives à l’achat de véhicules.

Au cœur de son engagement se trouvent des valeurs fondamentales telles que la satisfaction client, la qualité et la fiabilité, incarnées par des équipes expérimentées et un parc automobile de premier ordre. Avec cette approche résolument axée sur le service, l’enseigne est l’acteur incontournable de la location de voitures au Maroc.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette certification ISO 9001V2015, qui représente une reconnaissance de notre engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction client », a déclaré Michel Benisty, Administrateur Directeur général de Marloc Europcar. « Nous tenons à remercier et à féliciter l’ensemble de nos collaborateurs pour leur travail et leurs efforts durant la phase préparatoire de la certification, ainsi que nos clients pour leur confiance et leur fidélité. Nous saluons également nos fournisseurs et notre réseau de partenaires pour leur soutien continu dans cette démarche de qualité. » Ajoute-t-il.

Avec 20 agences dans les principales villes du Royaume et une présence dans tous les aéroports internationaux du pays, Marloc Europcar dispose également de plusieurs plateformes de maintenance en propre dans les centres-villes de Casablanca, de Marrakech et de Tanger, complétées par une centaine de garages agréés pour une couverture optimale du territoire.