Marjane contribue au soutien du pouvoir d’achat

10% d’économie toute l’année sur tous les produits frais de la marque Filière Exclusive M.

Jusqu’à -20% d’économie tous les jours sur une sélection d’articles parmi les 400 produits du quotidien.

Depuis plusieurs mois, Marjane prend des mesures volontaristes en faveur du soutien du pouvoir d’achat. Aujourd’hui, par la refonte de son programme « cash back », Marjane renforce son engagement à réduire les prix en offrant des avantages sensibles allant jusqu’à 20% d’économie au travers de sa « Carte Marjane » que ce soit dans les hypermarchés Marjane, les Marjane Market et même sur son application e-commerce. Les clients détenteurs de la carte bénéficient donc de :

10% d’économie reversé dans la cagnotte du client sur tous les produits frais de la marque « Filière Exclusive M »

10 à 20% d’économie sur 400 produits de grande consommation du quotidien

« Dans le contexte difficile d’inflation que nous connaissons tous et qui est dû aux perturbations que connaît la chaîne d’approvisionnement mondiale, nous avons voulu contribuer au soutien du pouvoir d’achat de nos clients et tenter de mieux accompagner les familles dans leur quotidien » déclare M. Ayoub Azami, Président Directeur Général de Marjane Holding. « Dans cette optique, nous avons mis en place, à travers la carte Marjane, un programme de cash back qui offre à nos clients des prix réellement décrochés sur des produits essentiels ».

Pour ce faire, Marjane s’appuie d’une part sur ses filières contrôlées de production de produits frais (légumes, fruits, poissons et viandes rouges) en proposant à ses clients une économie de 10% sur tous les produits de la marque « Filière Exclusive M » ; et d’autre part elle a sélectionné 400 produits de grande consommation tiers dont elle baisse les prix de manière volontariste par « cash back » reversé sur la cagnotte digitale du client.

Ainsi cette initiative s’inscrit dans la vocation globale du Groupe qui vise à contribuer au soutien du pouvoir d’achat de ses clients en baissant les prix sur une large gamme de produits essentiels tout en leur proposant des produits (« Filière Exclusive M ») dont la production est supervisée, la qualité tracée et contrôlée par ses équipes avec une approche inédite « du champ au rayon ».

À propos de Marjane Holding

Pionnier de la grande distribution moderne au Maroc, le Groupe Marjane a su amener depuis plus de 30 ans, les produits du commerce moderne au grand public, dans les grands centres urbains comme dans les villes moyennes.

Le groupe Marjane gère également 441 000 mètres carrés de galeries marchandes, de parcs d’activités et de shopping malls de dernière génération.

Avec ses 12 000 collaborateurs et 144 points de vente dans 30 villes, le Groupe Marjane effectue plus de 100 millions de transactions par an.