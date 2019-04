Marina Shopping ouvre très bientôt ses portes à Casablanca

L’ouverture est prévue le 17 avril prochain. Une conférence de presse sera d’ailleurs organisée afin de présenter aux médias cet immense projet.

“Marina Shopping promet de devenir un lieu de vie incontournable pour les Casablancais”, assure un responsable du projet. Situé à proximité du centre-ville, entre le port de Casablanca et la mosquée Hassan II, Marina Shopping est la composante commerciale du projet de “Casablanca Marina”.

Développé en partenariat par Marjane Holding et Foncière Chellah (filiale du groupe CDG), Marina Shopping est un centre commercial de dernière génération qui associe une architecture et une décoration à thématiques marine, art déco et marocaine, avec une conception résolument engagée dans le respect de l’environnement comme en attestent l’illumination naturelle des espaces intérieurs, l’utilisation de LED ainsi que le choix de matériaux durables.

Marina Shopping veut offrir aux visiteurs une expérience client à la hauteur des meilleurs standards internationaux (parking avec SAS éclairés, services destinés aux familles, design du food court inspiré des dernières tendances mondiales avec des espaces cosy et intimes).

Les visiteurs de Marina Shopping trouveront une grande variété d’enseignes. Des locomotives fortes que les marocains plébiscitent depuis longtemps comme Marjane qui dévoile ici sa dernière génération d’hypermarché, Electroplanet, Kiabi, LC Waikiki, Defacto, Virgin, Collin’s, … Il s’agit aussi de la première implantation dans un centre commercial au Maroc pour Décathlon et Brico Déco. S’ajoute à cette offre, pour la première fois au Maroc, de grandes enseignes internationales telles que FLO (une grande marque dédiée à l’univers de la chaussure), 361° (articles de sport).

Les amateurs de pauses culinaires ne seront pas en reste avec un Food Court et les terrasses avec vue sur mer. Les grands acteurs de la restauration rapide comme Mc Donald’s, Burger King ou Pizza Hut ont fait confiance à Marina Shopping. De nouveaux concepts de restauration pour la première fois au Maroc tels que Conico, Ciocolati Italiani, Barbera,…viendront à la rencontre de la clientèle du centre.

