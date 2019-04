Marina Shopping: l’immense projet voit enfin le jour à Casablanca

L’infrastructure commerciale de la ville de Casablanca vient de se renforcer par l’ouverture, mercredi à Casablanca, du centre commercial “Marina Shopping”.

Situé à proximité du centre-ville entre le port de Casablanca et la mosquée Hassan II, “Marina Shopping”, fruit d’une joint-venture entre Marjane Holding et Foncière Chellah, vient enrichir l’offre retail de la ville de Casablanca.

Ce nouveau centre commercial, qui a nécessité plus de 1,3 milliard de dirhams pour sa réalisation, comprend 147 boutiques sur 2 niveaux répartis sur des enseignes de services, de bricolage et d’équipement, de la maison, de sport, de prêt-à-porter (hommes, femmes, enfants), de beauté et d’accessoires, de bijoux, d’une food-court composée de 34 restaurants, d’un hypermarché Marjane, d’un espace SPA et bien-être et d’un espace loisirs.

On y trouve des marques nationales et internationales connues des Marocains auxquelles s’ajoutent des marques qui s’implantent pour la première fois au Maroc, répondant ainsi aux attentes et capacités de toutes les catégories socioprofessionnelles.

Ce projet, qui vise aussi bien le public casablancais que les villes avoisinantes et la clientèle touristique de passage dans la ville blanche, comprend en plus du centre commercial de 43.000 m² GLA (surface commerciale utile), un parking sur deux niveaux d’une capacité totale de 1400 places, et 4 tours de bureaux d’une superficie d’environ 20.000 m².

Projet générateur d’activités et de richesses, “Marina Shopping” se traduira aussi à travers la création de plus de 6000 emplois directs et indirects et ambitionne de créer une jonction entre le nouvel espace de vie et de travail qu’est le quartier résidentiel et d’affaires de “Casablanca Marina” auquel il est intégré, et le reste de la ville avec l’ancienne médina.

“Marina Shopping” allie harmonieusement les éléments d’agencement et de décoration moderne, gage de sa modernité, à des effets architecturaux de rappel de son environnement urbain casablancais.

Il s’inscrit en totale cohésion avec l’esprit et l’environnement de la nouvelle corniche de la métropole économique du Royaume qui, plus qu’un simple lieu de promenade et de villégiature, se veut avant tout un espace de rencontres et de mixité sociale.

Actionnaire à hauteur de 60% de “Marina Shopping”, le leader de la distribution moderne Marjane Holding est organisé en 2 pôles, la distribution moderne et l’immobilier commercial. Il accueille plus de 45 millions de clients sur plus de 100 points de vente à travers le Royaume avec les hypermarchés “Marjane”, les supermarchés “Acima”, la vente d’électroménager “Electroplanet” et prêt à porter “GEMO”

Quant à Foncière Chellah, qui détient 40% de “Marina Shopping”, est une filiale à 100% de la Caisse de dépôt et de gestion spécialisée dans le développement et la monétisation d’actifs immobiliers professionnels locatifs, elle dispose d’un portefeuille d’actifs répondant aux besoins des entreprises nationales et multinationales.

S.L. (avec MAP)