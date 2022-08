Marchés monétaire et obligataire (29 juillet – 4 août): les points à retenir

Voici l’essentiel de la note « Weekly Hebdo Taux-Fixed Income », publiée par Attijari Global Research (AGR) au titre de la période du 29 juillet au 4 août :

• Marché monétaire :

– Bank Al-Maghrib (BAM) continue de réguler le marché monétaire à travers ses injections de liquidité, et ce afin de maintenir les taux interbancaires proches du Taux Directeur à 1,50%. De même, le taux Repo JJ, représenté par l’indice MONIA, continue d’évoluer autour de 1,45%. Celui-ci a atteint au cours de cette semaine son plus haut de plus d’un an, soit 1,47%.

– BAM satisfait ainsi 100% de la demande bancaire à travers ses avances à 7 jours. Ces derniers s’affichent cette semaine en hausse de 3,9 milliards de dirhams (MMDH) par rapport à la semaine dernière, à 42,3 MMDH.

– De leur côté, les opérations à plus long terme, notamment les pensions livrées et les prêts garantis, sont restées stables par rapport à la semaine dernière à 65,8 MMDH. De son côté, le Trésor stabilise son intervention sur le marché monétaire à un niveau toujours faible.

– Le placement moyen des excédents de trésorerie avec prise en pension et à blanc est passé à 6,9 MMDH contre 7,1 MMDH une semaine auparavant.

• Marché obligataire :

– Durant la 2ème séance d’adjudication du mois d’août, le Trésor souscrit 1,9 MMDH sur le marché primaire contre une demande qui s’élève à 2,2 MMDH, soit un taux de satisfaction de 84%, l’un des plus hauts depuis le début de l’année 2022.

-Le montant cumulé des levées mensuelles s’est établi à 1,9 MMDH, soit 15% du besoin mensuel annoncé estimé à 12,3 MMDH. À l’issue de cette séance, les taux de rendement de la courbe primaire concernés par la levée se sont orientés à la hausse.

– Les taux de rendement des maturités 13 semaines et 52 semaines se sont appréciés de +9 points de base (pbs) et +6 pbs respectivement.

– Tenant compte de la situation moins confortable de la trésorerie de l’État, se reflétant à travers un niveau élevé de son besoin mensuel annoncé pour le mois d’août, ainsi qu’un niveau des placements du Trésor sur le marché monétaire inférieur à la moyenne annuelle de 10 MMDH, les analystes d’AGR maintiennent leur scénario de poursuite de la hausse des Taux de rendement de la courbe primaire d’ici septembre 2022.