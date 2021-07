Marché obligataire: le taux de satisfaction à l’un des niveaux les plus élevés en 2021

La 1ère séance d’adjudication de juillet a été marquée par une levée importante de plus de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) contre une demande modérée des investisseurs, portant le taux de satisfaction à 58%, soit l’un des niveaux les plus élevés en 2021, ressort-il du « Hebdo Taux » de la semaine du 25 juin au 1er juillet d’Attijari Global Research (AGR).

Tenant compte d’un recours prononcé du Trésor au marché de la dette intérieure, AGR relève ainsi une évolution haussière des taux de rendement sur le compartiment primaire cette semaine. À cet effet, les maturités 2 ans et 10 ans se sont appréciées de 4 points de base chacune et les taux de rendement des maturités 20 ans et 30 ans ont légèrement augmenté de 1 point de base respectivement, fait savoir la même source. Compte tenu de la situation confortable des finances publiques en perspective de la rentrée de la 2ème tranche de l’impôt sur les sociétés (IS), les analystes d’AGR restent convaincus que ce récent mouvement haussier est ponctuel. « Ainsi, nous maintenons notre scénario concernant une stabilité, voire une baisse des taux de rendement primaires sur un horizon de 3 mois », ajoutent-ils.

S.L. (avec MAP)