Marché obligataire (16-23 juillet): La hausse des taux se poursuit (AGR)

La hausse des taux sur le marché obligataire s’est poursuivie durant la semaine allant du 16 au 23 juillet, impactant sur la tranche de maturité CMT de la courbe primaire, selon Attijari Global Research (AGR). Le taux de rendement de la maturité 13 semaines a avancé de 7 points de base (pbs) et ceux des maturités 52 semaines et 2ans se sont appréciés de 2 pbs et 3 pbs respectivement, précise AGR dans sa récente note « Weekly Hebdo Taux – Fixed income », ajoutant que le reste de la courbe primaire demeure stable par rapport à la semaine dernière.

Cette note fait également savoir que le Trésor a souscrit un montant de 3,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme de cette séance d’adjudication face à une Demande qui reste faible pour la deuxième séance consécutive, soit de 4,5 MMDH. Une tendance qui reflète principalement la pression sur la liquidité durant cette période estivale et de l’Aid Al Adha.

Par conséquent, le taux de satisfaction de la séance ressort à 79%, l’un des plus élevés de l’année 2021, relève AGR. Ainsi et au terme de cette dernière séance d’adjudication du mois de juillet, le montant cumulé des levées du Trésor ressort à 11,1 MMDH, indique la même source, notant que ce dernier dépasse de 9% le besoin mensuel annoncé du Trésor de 10,3 MMDH.

« Néanmoins, nous restons convaincus du caractère ponctuel de cette hausse des taux et nous anticipons une accalmie durant le mois d’août 2021 », concluent les analystes d’AGR.