Marché des changes : Le dirham quasi-stable face à l’euro et au dollar (BAM)

Le dirham est resté quasi-stable face à l’euro et au dollar américain, durant la période allant du 02 au 08 septembre, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au 3 septembre 2021, l’encours des avoirs officiels de réserve de BAM s’est établi à 312,4 milliards de dirhams (MMDH), en quasi-stagnation d’une semaine à l’autre et en hausse de 5,3% en glissement annuel, indique BAM Dans son bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les interventions de Bank Al-Maghrib ressort, quant à elles, à 94,4 MMDH, dont 35,9 MDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 30,9 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée, 26,7 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME et 1 MMDH au titre des opérations de swap de change.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 4 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 1,50% en moyenne, relève la même source, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 8 septembre (date de valeur le 9 septembre), BAM a injecté un montant de 31,7 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une hausse de 0,3%, portant sa performance depuis le début de l’année à 12,9%. Cette évolution traduit essentiellement les appréciations des indices sectoriels de l’immobilier de 6,4%, des assurances de 1,6% et des banques de 0,5%.

En revanche, ceux des « pétrole et gaz » et de l’agroalimentaire se sont dépréciés de 1,9% et de 1,2 % respectivement.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est chiffré à 498,7 millions de dirhams (MDH) après 1,4 MMDH une semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le marché central actions, le volume quotidien moyen s’est établi à 93 MDH après 111,6 MDH.