Marché des changes (27 mai-2 juin): Le dirham s’apprécie face à l’euro

Le dirham s’est apprécié de 0,24% face à l’euro et s’est déprécié de 0,29% vis-à-vis du dollar américain durant la période allant du 27 mai au 02 juin 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Au 28 mai 2021, l’encours des Avoirs officiels de réserve (AOR) s’est établi à 304,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,4% d’une semaine à l’autre et de 5,4% en glissement annuel.

L’encours global des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 77,8 MMDH, dont 31 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 16,9 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée et 29,9 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 4,7 MMDH et le taux interbancaire s’est situé au cours de cette période à 1,5% en moyenne. Lors de l’appel d’offres du 2 juin (date de valeur le 3 juin), la Banque centrale a injecté un montant de 28,4 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 1,3%, portant sa performance depuis le début de l’année à 8,7%. Cette évolution hebdomadaire reflète, notamment, les progressions des indices sectoriels de l’ »Agroalimentaire » de 3,5%, des « Bâtiments et matériaux de construction » de 2,8% et des « Banques » de 0,6%.

A l’inverse, les indices des secteurs du « Pétrole et Gaz » et des « boissons » ont enregistré des baisses respectives de 1,7% et 0,5%.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 595,7 millions de dirhams (MDH) contre 2,9 MMDH une semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le marché central actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 117,9 millions après 129,7 millions la semaine précédente.

