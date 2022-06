Marché de l’occasion au Maroc: Majdouline Chafai El Alaoui fait le point (VIDEO)

Dans cette interview, Majdouline Chafai El Alaoui, directrice des marques BMW et Mini chez Smeia, revient sur les perspectives du marché automobile pour 2022. Zoom sur le potentiel du marché de l’occasion dans cet extrait de « L’invité des ECO ».

« Le marché de l’occasion est très important dans l’activité automobile nationale. Il représente environ quatre fois celui du neuf. Toutefois il est dominé par l’informel pour l’instant », indique Majdouline Chafai El Alaoui. « Les importateurs s’y mettent de plus en plus, mais le marché affiche plusieurs difficultés ; il y a eu des avancées mais il y a encore du chemin à parcourir pour pouvoir permettre aux importateurs de développer ce secteur ». Elle ajoute que « l’un des freins majeurs que je pourrais citer est celui des mutations qui prennent beaucoup de temps et ralentissent l’activité ».

Pour BMW Premium Selection (BPS), « notre branche voitures d’occasion est active depuis 2016 et son activité se développe d’année en année. Nous proposons, dans ce cadre, à nos clients la reprise de leurs véhicules quelle qu’en soit la marque. Par ailleurs, ces véhicules repris peuvent profiter du label BPS permettant au futur acheteur de profiter d’un an de garantie ».