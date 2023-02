Marché de l’emploi: ce qu’il faut retenir du rapport du HCP

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici dix points clés de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail durant l’année 2022:

1. L’économie nationale a perdu 24.000 postes d’emploi en 2022, après une création de 230.000 postes une année auparavant.

2. Par type d’emploi, 136.000 postes d’emplois rémunérés ont été créés, alors que l’emploi non rémunéré a reculé de 160.000 postes.

3. Le taux d’activité a baissé, entre 2021 et 2022, de 0,8 point à 44,3% et le taux d’emploi a reculé de 0,6 point à 39,1%.

4. Le taux de chômage est passé de 12,3% à 11,8% en 2022.

5. Le nombre de chômeurs a diminué de 66.000 personnes entre 2021 et 2022, passant de 1.508.000 à 1.442.000 chômeurs.

6. Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une baisse d’un point à 18,6% parmi les diplômés et de 0,4 point à 4,2% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme.

7. Le taux de sous-emploi a baissé à 9% au niveau national (8,1% en milieu urbain et 10,4% en milieu rural).

8. Cinq régions du Royaume ont abrité 72,6% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus en 2022. Il s’agit de Casablanca-Settat (22,2%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,7%), de Marrakech-Safi (13,1%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12%) et de Fès-Meknès (11,6%).

9. Cinq régions concentrent 71,4% des chômeurs. Casablanca-Settat vient en 1ère position avec 25,9%, suivie de Fès-Meknès (13,2%), de Rabat-Salé-Kénitra (12,7%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,8%) et de l’Oriental (9,8%).

10. Par secteur, les « services » emploient 47,4% des actifs occupés en 2022, devant l’ »agriculture, forêt et pêche » (29,3%), l' »industrie y compris l’artisanat » (12%) et le secteur des BTP (11,2%).

S.L.