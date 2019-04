Marché de change: le Dirham s’apprécie face à l’Euro

Le dirham s’est apprécié de 0,44% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,49% vis-à-vis du dollar lors de la période allant du 18 au 24 avril 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires (18-24 avril).

La note fait également ressortir qu’au 19 avril, les réserves internationales nettes se sont établies à 225,4 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,2% d’une semaine à l’autre, ajoutant qu’en glissement annuel, elles ressortent en repli de 1,9%.

Pour ce qui est des interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib a injecté un total de 76 MMDH, dont 73 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, quelque 2,7 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et 286 millions de dirhams (MDH) via les avances à 24 heures.

Durant la même période, le taux interbancaire s’est établi à 2,27% et le volume des échanges s’est situé à 3,1 MMDH, relève la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 24 avril (date de valeur le 25 avril), un montant de 75 MMDH a été injecté sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, la Banque centrale précise que le Masi s’est apprécié de 0,1%, sa contreperformance depuis le début de l’année s’étant, par conséquent, établie à 2,3%. L’évolution hebdomadaire de l’indice de référence recouvre notamment des appréciations des indices sectoriels des “bâtiments et matériaux de construction” de 1,8% et ”agroalimentaire” de 1,3% ainsi que des replis de ceux de ”l’immobilier” de 2,5% et des “banques” de 0,3%.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 408,9 MDH contre 580,3 MDH une semaine auparavant, et a été réalisé en quasi-totalité sur le marché central, soit un montant quotidien moyen de 81,8 MDH contre 88,9 MDH la semaine précédente, indique BAM.

S.L. (avec MAP)