Maphar et Pierre Fabre renforcent leur partenariat au Maroc

Le groupe Pierre Fabre – 2ème laboratoire pharmaceutique privé français, N°1 du marché dermo-cosmétique en France et 2ème acteur mondial sur ce marché – et Maphar, l’une des principales sociétés pharmaceutiques marocaines, annoncent le renouvellement et le renforcement de leur partenariat pour la distribution au Maroc de plusieurs marques leaders du groupe français. Il s’agit de 4 marques dermo-cosmétiques (EAU THERMALE AVÈNE, DUCRAY, KLORANE et A-DERMA) et de 2 marques spécialisées dans l’hygiène bucco-dentaire (ELGYDIUM, ELUDRIL).

Eric Ducournau, Directeur Général du groupe Pierre Fabre, et Pierre Labbé, Directeur Général de Maphar, ont signé ce matin l’accord scellant ce partenariat en présence des équipes dirigeantes du groupe français pour la région Afrique et pour le Maroc.

Les produits Eau Thermale Avène sont formulés avec l’eau thermale qui jaillit à la station thermale d’Avène-les-Bains dans le parc du Haut-Languedoc à proximité de Montpellier. A travers ses multiples gammes, la marque est spécialisée dans les soins des peaux les plus sensibles. Elle est fréquemment prescrite par les dermatologues du monde entier pour le soin des peaux atopiques, intolérantes ou allergiques.

Ducray est la marque au positionnement le plus médical sur le marché dermo-cosmétique ; elle propose à la fois des soins pour la peau et pour les cheveux. Klorane est connue au Maroc à travers sa gamme de soins dédiée aux bébés, mais elle dispose également de nombreuses gammes de soins capillaires formulés à partir d’actifs d’origine végétale. Enfin, les produits A-Derma sont tous formulés avec un actif unique extrait de l’avoine Rhealba, une plante cultivée dans le Sud-Ouest de la France et qui jouit de propriétés apaisantes exceptionnelles pour les peaux fragiles.

A travers ces 4 marques distribuées en pharmacie de détail, Pierre Fabre propose des produits innovants et sûrs qui couvrent l’hygiène, l’hydratation, le traitement de l’acné, la protection solaire, mais aussi l’hyperpigmentation, la cicatrisation et le vieillissement de la peau. Elles répondent aux besoins de tous les types de peau existants au Maroc à travers des déclinaisons pour les peaux sèches, normales ou mixtes.

Les marques Elgydium et Eludril proposent des gammes de produits médicalisés conseillés par les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens pour l’hygiène et le soin bucco-dentaire. Elles sont également distribuées en pharmacie.

“Le renouvellement de notre partenariat avec Pierre Fabre démontre l’engagement de Maphar à apporter aux consommateurs et aux patients marocains des soins dermo-cosmétiques et bucco-dentaires de renommée mondiale. Les marques de Pierre Fabre, développées et fabriquées en France, sont internationalement connues et reconnues notamment par les dermatologues. Grâce à la richesse de leurs gammes, elles couvrent l’ensemble des besoins des personnes dont la peau ou les cheveux sont particulièrement sensibles ou irrités, et proposent aussi des produits dédiés aux peaux et aux cheveux normaux”, a déclaré Pierre Labbé, Directeur Général de Maphar.

Pour sa part, Eric Ducournau, Directeur Général du groupe Pierre Fabre, a déclaré: “Notre expertise en dermatologie médicale et en odontologie, notre savoir-faire issu de 60 ans de recherche dans la formulation et la galénique des soins pour la peau, le cheveu et la sphère bucco-dentaire, couplées à notre rigueur pharmaceutique, sont la garantie de produits efficaces et sûrs pour les consommateurs et les patients marocains. Grâce au partenariat exemplaire entre les équipes de Pierre Fabre Maroc et de Maphar que nous renforçons aujourd‘hui, nous confirmons notre volonté de faire de Pierre Fabre un acteur fortement engagé au Maroc dans les domaines de la santé et de la beauté”.

Commentant les projets communs aux deux entreprises, Pierre Behnam, Directeur Général de Pierre Fabre Maroc a déclaré: “Les marchés marocains de la dermo-cosmétique et de l’hygiène bucco-dentaire ont tous deux un fort potentiel de croissance. Leur taille cumulée est évaluée à environ 120 millions d’euros (1,3 milliard de dirhams), et ils connaissent une croissance de 3 à 5% par an. Nous prévoyons de lancer 6 nouveaux produits par année et sommes confiants que cette dynamique de croissance pourrait s’amplifier encore davantage à l’avenir. Nos produits sont recommandés par les professionnels de santé et sont conseillés dans les pharmacies et parapharmacies du Royaume, et nous entendons continuer à développer nos relations basées sur la confiance et l’éthique avec eux”.