Manifesto, le laboratoire d’idées de Dacia (VIDEO)

MANIFESTO est un concept-car qui concentre et réaffirme les valeurs de la marque Dacia

Un véhicule essentiel mais cool, robuste pour un usage Outdoor, économiquement et écologiquement performant

MANIFESTO est un laboratoire d’idées dont certaines innovations profiteront aux futures Dacia de série

Avec le concept MANIFESTO, la marque réaffirme avec force sa vision unique d’une automobile essentielle, cool, robuste, abordable et écologiquement performante. Le concept MANIFESTO est un laboratoire d’idées montrant un véhicule en connexion avec la nature, respectueux de l’environnement, et présentant de nombreuses innovations qui, pour certaines d’entre elles, se retrouveront sur les futurs véhicules de la gamme Dacia.

Le concept MANIFESTO n’annonce pas un futur modèle, il incarne l’ambition de la marque d’accompagner ses clients dans leur engouement croissant pour les activités Outdoor, tout en développant les valeurs et les qualités qui font le succès des véhicules Dacia.

Le concept MANIFESTO sera à l’honneur au Mondial de Paris qui ouvrira ses portes le 18 octobre prochain.

ESSENTIEL ET COOL À LA FOIS

MANIFESTO redéfinit l’essentiel pour offrir une expérience toujours plus simple et plus authentique. Il n’y a aucun filtre entre les passagers et l’environnement : pas de portes, pas de vitres, pas de pare-brise. Vous êtes en immersion dans la nature. Et pour accompagner les activités en plein air, quoi de mieux qu’un plan de travail qui peut déployer ses multiples fonctions à la place du hayon arrière ?

Les passagers peuvent être en proximité avec la nature tout en gardant la connexion avec les services offerts par leur smartphone : simple, performante et économique, l’approche « Bring your Own Device » de Dacia permet d’intégrer totalement le smartphone à la planche et l’ordinateur de bord. Un système déjà proposé sur plusieurs modèles de la marque et qui va encore évoluer dans l’avenir.

Le concept MANIFESTO dévoile une autre innovation qui se retrouvera sur de futurs modèles : YouClip, un système de fixation permettant de fixer très simplement une série d’accessoires utiles et modulables.

Enfin, parce que chez Dacia le cool n’est jamais éloigné de l’utile, le projecteur avant unique – pourquoi en utiliser deux si un seul suffit à bien éclairer ? – est extractible pour se transformer en puissante lampe torche !

ROBUSTE ET OUTDOOR

Les Dacia sont aujourd’hui reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Les Duster, Jogger et Sandero Stepway se distinguent, en outre, par leur capacité à accompagner les clients dans leurs activités Outdoor. Le concept MANIFESTO porte ces qualités à leur paroxysme, transformant l’automobile en véritable médiateur entre l’homme et la nature.

Le concept MANIFESTO respecte les fondamentaux de l’Outdoor avec une transmission aux 4 roues, une garde au sol très généreuse associée à des roues de grande dimension ainsi qu’une carrosserie à l’épreuve des terrains les plus difficiles.

Le concept MANIFESTO est « waterproof » : son intérieur peut être lavé avec un simple jet d’eau.

Le revêtement amovible des sièges se transforme en sac de couchage en quelques secondes.

Le toit modulaire peut transporter toutes sortes de chargement grâce à des barres de fixation déployables en multiples configurations. Un domaine où Dacia s’est déjà illustrée avec les innovantes barres de toit modulables de Sandero Stepway ou Jogger et bientôt Duster.

Une batterie dédiée et extractible fournit de l’électricité à travers une prise domestique, transformant le Concept MANIFESTO en source d’énergie pour accompagner les activités Outdoor.

ECO-SMART

Avec le concept MANIFESTO, la marque propose la vision d’un véhicule qui réduit au minimum son empreinte environnementale. Compact et léger, il limite ainsi sa consommation d’énergie. Une recherche d’efficience appliquée de longue date à la gamme Dacia, à l’instar de Jogger 7 places, plus léger de 300 kg par rapport à ses concurrents.

Les principales pièces plastiques de la carrosserie du concept MANIFESTO contiennent une partie notable de matériaux recyclés. Baptisée Starkle® et fabriquée à partir de polypropylène de réemploi, cette matière se distingue par son rendu moucheté.

L’intérieur est également aménagé avec des éléments naturels, tel le liège recouvrant la planche de bord, et comme dans les dernières Dacia, le chrome de décoration a disparu.

Le pneu non pneumatique est également un élément innovant du véhicule puisqu’il vise écologie et économie. Son principe est la durabilité, il est increvable et peut être conservé pendant toute la durée de vie du véhicule.

David Durand,

Directeur du Design Dacia

« Chez Dacia, nous aimons le concret. Alors que nous développions et explorions de nouvelles idées, nous avons ressenti le besoin d’aller au-delà des simulations 3D et de les voir en vrai. Aussi avant d’être un objet Design, le Concept MANIFESTO incarne notre vision et rassemble de nombreuses innovations parfois extrêmes dans leur exécution mais toujours abordables pour le client. Certaines nous serviront dans les futures Dacia. »

Lionel Jaillet,

Directeur de la Performance Produit Dacia

« Nous voulons construire une gamme de produits qui renforce notre promesse de marque, en se centrant sur l’essentiel et en adaptant nos véhicules aux usages Outdoor. Au-delà de nos modèles, nous travaillons aussi sur des innovations qui permettent de répondre encore mieux aux besoins et usages de nos clients. Le Concept MANIFESTO joue le rôle de laboratoire pour explorer, tester et maquetter de nouvelles idées, la version que vous voyez aujourd’hui va continuer à évoluer au grès de nos nouvelles explorations ! Rendez-vous donc sur nos prochains modèles, toujours plus malins, toujours plus Outdoor, toujours plus Dacia ! »