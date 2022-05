Made Morocco. Comment booster les marques marocaines ? (VIDEO)

De quelle manière les marques marocaines peuvent-elles attirer davantage le client local et le fidéliser durablement pour réussir ainsi le challenge de promotion du « Made in Morocco »?

Une « question difficile », lance d’emblée Ghali Kettani, le Directeur associé de « Elu service client au Maroc », en tant qu’intervenant à la table ronde organisée le 12 mai dans le cadre du « Cercle des ECO ».

La recette, Ghali Kettani ainsi que les autres invités de cette rencontre en livrent les ingrédients: « Il faut d’abord être au standards attendus par les clients », souligne Zineb Tadili, Directrice Costumer & shopper expérience chez Orange.

Les consommateurs marocains sont de plus en plus connectés aux tendances internationales et sont de ce fait plus enclins à comparer l’offre nationale à l’étrangère, explique Tadili, ajoutant que « pour qu’une marque marocaine puisse se démarquer, il faut apporter le bon produit et la bonne expérience client de bout en bout ». Maintenant, « cela dépend aussi du domaine dans lequel opère ladite marque », précise de son côté Loubna Hajji, Directrice Marketing Innovation et Digital de la BMCI. » ce qui est important à savoir, c’est que si l’on choisit de consommer marocain, c’est aussi parce qu’une marque ‘raconte une histoire’…

Toute l’importance de la responsabilité sociale et environnementale fait qu’aujourd’hui, les gens ont envie de consommer local’, étaye-t-elle. Pour Driss Feddoul, Directeur du Pôle commercial, marketing et communication externe chez Wafasalaf, la recette se résume clairement en trois valeurs phares: « qualité, proposition de valeurs et expérience client ».