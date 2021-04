MaChaussure.ma ouvre un show-room à Casablanca

La première plateforme en ligne, spécialisée dans la vente de chaussures au Maroc, vient d’ouvrir son show-room à Casablanca.

MaChaussure.ma s’impose comme le leader de commercialisation des chaussures en ligne en instaurant le MADE IN MOROCCO comme base incontournable et en ciblant l’ensemble des tranches d’âges, avec différentes gammes de produits qui répondent à toutes les exigences.

MaChaussure.ma se démarque de la concurrence par son attention dédiée aux produits fabriqués par les artisans et les petites usines marocaines.

Machaussure.ma : Une success story Made in Morocco :

Créée en 2017, MaChaussure.ma est la première plateforme en ligne marocaine spécialisée dans la vente de chaussures pour femmes, hommes et enfants. Elle est devenue une référence en matière de chaussures tendances à prix abordable, tout en privilégiant le Hand Made par des artisans et des petites usines marocaines.

Avec un minimum de capital de départ, les fondateurs ont pu investir dans des valeurs sûres qui représentent le fondement de l’activité.

Portant la casquette d’un opérateur pionnier dans la fabrication et la vente de chaussures pour femmes et hommes, Machaussure.ma investit également dans le segment des enfants comme une cible majeure.

Objectif : La fabrication d’articles époustouflants, tout en assurant le respect des normes qualitatives pour proposer des produits alliant : Confort, durabilité, polyvalence et accessibilité.

Depuis son lancement, MaChaussure.ma s’est fixé des objectifs importants, traçant ainsi une ligne de conduite remarquable :

Proposer des chaussures avec les meilleurs prix abordables.

Proposer un large assortiment pour satisfaire tous les goûts.

S’aligner avec les standards des grandes marques internationales en termes de qualité.

Être la vitrine de l’artisanat marocain et un modèle de son expertise.

Elargir notre activité et viser l’international

Zoom sur les fondateurs :

OTMANE EL AZZAOUI 27 ans, lauréat en management des organisations et entrepreneuriat, lauréat du programme Enactus de l’entrepreneuriat social. Ce jeune marocain qui fait partie du Global shapers (réseau international des jeunes professionnels), est doté d’une expertise dans la vente et le marketing en Californie.

HAMZA HAFFAR 28 ans, License en économie et gestion des entreprises, lauréat du programme Enactus, avec à son actif de longues années d’expertise en fabrication de chaussures.

Les deux amis, qui se sont d’abord rencontrés lors de leurs études à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Hassan II de Casablanca, ont décidé de se lancer dans cette aventure qui ne cesse de grandir.

Otmane et Hamza ont décidé de mettre en place l’ensemble de leurs acquis sur le terrain et de faire face à la réalité d’un marché caractérisé par sa rudesse et sa forte concurrence. Un challenge des plus durs mais que les deux jeunes ont pu relever pour devenir une référence dans le domaine de l’entrepreneuriat.

Artisans des chaussures : Un métier à part entière

A cet égard, Machaussure.ma, plateforme de chaussures en ligne Maroc, n’a pas raté cette opportunité, et accorde un intérêt particulier à La qualité de ses produits. Raison pour laquelle elle confie la fabrication des chaussures à des artisans et des fournisseurs hautement qualifiés et réputés par une longue expérience et un professionnalisme indéniable.

Machaussure.ma s’étale non seulement dans le secteur B to C mais aussi dans la vente en gros tout en visant des acteurs professionnels et actifs dans le domaine de la chaussure.

Conjoncture COVID-19 :

MaChassure.ma entreprise 100% sociale, a opté pour la solidarité avec ses artisans et les usines locales qu’elle a accompagné, leur permettant de maintenir un rythme décent, pour éviter la fermeture ou encore le licenciement des employés (e)s.

Du digital au terrain :

La société continue de grandir et gagner d’importantes parts de marchés grâce aux avantages concurrentiels gagnés. L’entreprise compte bientôt s’ouvrir sur le marché nord-africain et de l’ouest.

Pour le Maroc et après l’ouverture de MaChassure.ma -, boulevard Al Qods, la jeune entreprise compte élargir ses points de vente avec un total de cinq points de ventes à l’echelle national d’ici 2022.

MaChassure.ma en quelques chiffres :

+ 25000 clients dans tout le Maroc

+30 usines locales et artisans

4,9 / 5 de satisfaction clientèle