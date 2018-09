Mezouar appelle la Chine à gagner le cœur des Africains

Salaheddine Mezouar, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a participé, mardi à Pékin, au panel d’ouverture de la 6ème Conférence des entrepreneurs chinois et africains, sur le thème “faire avancer la coopération industrielle pour un développement gagnant-gagnant”, aux côtés de Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Lors de son intervention, le Président de la CGEM a salué la vision de la Chine pour l’Afrique et son engagement dans les partenariats Sud-Sud et appelé le pays à aller plus loin et “gagner le cœur des africains”. Pour cela, il a encouragé les entreprises chinoises à investir dans le développement humain et dans des activités génératrices de revenus pour les populations du continent.

Mezouar a également plaidé pour que le partenariat Chine-Afrique soit davantage axé sur la jeunesse, et puisse promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et l’éclosion des éco- systèmes de start-ups sur le continent africain. Il d’ailleurs présenté l’expérience Marocaine en Afrique, traduite par les projets de développement socio-économiques et les conventions conclues lors des différentes visites du roi Mohammed VI dans plusieurs pays africains frères.

Mezouar a également tenu, accompagné de la délégation d’entrepreneurs marocains, une séance de travail avec M. Chen Zhou, Vice-Président exécutif du CCPIT, dans l’objectif de développer davantage les relations d’affaires entre les secteurs privés chinois et marocain.