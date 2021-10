Lydec: Une double reconnaissance nationale et internationale

Lydec dans les « Top Performers RSE » et dans le Top 5 des « Best Emerging Market Performers » de Vigeo Eiris

Avec cette nouvelle double distinction, Lydec, déjà reconnue « Top Performer RSE » à l’échelle nationale, devient le premier et l’unique opérateur de services publics au Maroc à bénéficier d’une reconnaissance internationale de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Lydec s’est hissée à la 4ème place du palmarès 2021 « Best Emerging Market Performers » de l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris.

Depuis 2017, Lydec fait partie de ce palmarès qui rassemble 100 entreprises dont les démarches RSE sont les plus avancées parmi un univers composé, cette année, de 843 entreprises opérant dans 36 secteurs et issues de 31 pays émergents ou en développement.

Le score ESG global de Lydec (portant sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) est en constante progression depuis quelques années. En 2021, le délégataire casablancais occupe la 4ème place du classement « Best Emerging Market Performers » tous secteurs confondus. Lydec se mesure ainsi à des filiales de grands groupes internationaux

(EdP, Enel, Engie…) qui sont évaluées au sein du secteur « Electric & Gas Utilities ».

Outre son classement international au « Best Emerging Market Performers », Lydec fait toujours partie du palmarès « Top Performers RSE » de Vigeo Eiris Maroc, et ce, pour la 8ème édition consécutive, grâce à l’amélioration de sa performance générale. Pour rappel, ce palmarès réunit les entreprises marocaines cotées à la bourse de Casablanca et/ou émettrices de titres obligataires dont les démarches de responsabilité sociétale sont les plus avancées.

La performance extra-financière de Lydec lui permet également de se maintenir dans l’indice « Casablanca ESG 10 » de la Bourse de Casablanca, et ce, depuis son lancement en 2018.

Abdellah Talib, Directeur du Développement Durable, de la Communication et de l’Innovation à Lydec, a déclaré : « Nous sommes fiers de la reconnaissance de notre démarche de RSE à l’échelle nationale et internationale, une démarche qui concrétise la raison d’être de notre entreprise et qui mobilise les parties prenantes internes au quotidien, mais aussi les parties prenantes externes dans le cadre de partenariats pour un meilleur impact social et environnemental. L’évaluation de l’agence Vigeo Eiris nous permet d’alimenter notre réflexion stratégique quant au pilotage de la démarche RSE et à la mise en place d’actions concrètes dans divers domaines, et ce, en lien avec notre champ de responsabilités et dans une logique de création de valeur ».

La progression de la performance ESG de Lydec s’explique notamment par une intégration renforcée de la démarche RSE au cœur de la stratégie de l’entreprise qui s’est également dotée d’une Feuille de route Développement Durable 2030, en se basant sur des référentiels nationaux et internationaux. En adéquation avec la forte volonté du Royaume de s’engager dans la voie du développement durable et de répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain, la Feuille de route Développement Durable 2030 de Lydec s’articule autour de 4 engagements et 11 objectifs stratégiques au service de la transition durable du Grand Casablanca :

Engagement 1 : Contribuer à une urbanisation durable du Grand Casablanca ; • Engagement 2 : Renforcer l’approche partenariale au service du Bien Commun ; • Engagement 3 : Agir en faveur de la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique ;

Engagement 4 : Promouvoir un développement socio-économique équitable.

Au-delà des efforts déployés pour la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur du développement durable, Lydec rend compte, de la manière la plus lisible et la plus pertinente possible, de la contribution de ses métiers au développement durable de son territoire d’ancrage et de l’impact de ses actions sur les parties prenantes, à travers la publication de son rapport annuel de contribution sociale, sociétale et environnementale.

Dans un contexte où l’exemplarité en matière de développement durable est très attendue et la performance extra-financière des entreprises est de plus en plus regardée par les parties prenantes, notamment externes (actionnaires et investisseurs, bailleurs de fonds, autorités, régulateurs, etc.), Lydec confirme fortement la pertinence de son engagement et de sa démarche RSE, en cohérence avec sa raison d’être qui est d’« apporter au quotidien des services essentiels de qualité aux citoyens et aux acteurs économiques dans un esprit d’efficience, d’innovation et de partenariat pour contribuer au développement durable de son territoire d’ancrage ».