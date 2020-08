Lydec: le CA recule de 5,9% à fin juin 2020

Le chiffre d’affaires (CA) de Lydec, en charge notamment de la distribution de l’eau et de l’électricité dans le Grand Casablanca, a reculé de 5,9% à 3,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2020.

Par branche, le chiffre d’affaires électricité a affiché une baisse de 8,5% (volumes vendus en repli de 8,6%), tandis que celui d’eau potable a progressé de 3,9% (volumes vendus en hausse de 3,8%), indique Lydec dans un communiqué.

Au titre des six premiers mois de 2020, les investissements de la Gestion Déléguée ont enregistré une baisse de 2,7% à 374 millions de dirhams (MDH) et le niveau d’endettement net s’est élevé à 1,8 MMDH, en hausse de 66% par rapport à fin juin 2019, impacté par la baisse significative des ventes et des encaissements clients en raison des dispositions prises à l’échelle nationale pendant la période de confinement.

Au cours du 2ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Lydec s’est établi à 1,7 MMDH, en baisse de 8,4% par rapport au T2-2019, impacté par la baisse des ventes de fluides de 10,1% liée aux impacts négatifs de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) sur l’activité.

M.S. (avec MAP)