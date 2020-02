Luxe: la marque Bershka débarque au “Arribat Center” de Rabat

Aksal, leader marocain du retail, de la beauté, du luxe et des malls, renforce son portefeuille de marques et annonce l’arrivée de Bershka au Arribat Center à Rabat. Dès le vendredi 28 février 2020, les Rbatis pourront découvrir le nouvel écrin de la marque internationale qui s’étend sur 380 mètres carrés.

Exclusivement dédié au prêt-à-porter féminin, le store Bershka présente tous les produits qui font la réputation de la marque depuis sa création : des collections modernes qui ciblent des femmes branchées âgées de 12 à 40 ans, passionnées par les dernières tendances, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies.

Fidèle à l’image de la marque et sa philosophie, la boutique se caractérise par un emplacement stratégique et une architecture pensée dans les moindres détails. Avant-gardiste et spacieux, le magasin présente une image parfaitement soignée qui s’applique aussi bien à ses vitrines qu’à la disposition des vêtements à l’intérieur.

Fondée en 1998 par le groupe Inditex, Bershka a conquis l’Europe en s’implantant dans les plus grandes villes du continent, de Paris à Amsterdam en passant par Milan. La marque possède aujourd’hui plus de 1 000 magasins dans 70 marchés à travers le monde.