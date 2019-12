Luxe: la Mamounia entre dans un cercle très fermé

L’OCP, l’ONCF, et le Fonds Hassan II pour le développement économique et Social ont annoncé vendredi une alliance pour créer un Pôle national au service du développement de l’hôtellerie d’excellence au Maroc.

Cette alliance inédite vise à promouvoir l’excellence hôtelière haut de gamme, vitrine du patrimoine et du savoir-faire marocains, au service de l’attractivité du pays et de sa renommée internationale, indique-t-on dans un communiqué, notant que cette alliance s’inscrit pleinement dans le cadre des Hautes Orientations Royales portant sur les mesures de restructuration de certains établissements et entreprises publics. Ces mesures doivent permettre au secteur public de consolider ses capacités d’investissement, à travers la préparation d’une nouvelle génération de plans sectoriels, cohérents et harmonieux et au lancement de nouveaux programmes d’investissements productifs, créant de nouvelles opportunités d’emplois, ajoute la même source.

Ainsi, l’OCP, l’ONCF et le Fonds Hassan II unissent leurs expertises pour bâtir un pôle hôtelier national, dont la vocation sera de renforcer et développer l’excellence hôtelière marocaine au service de l’attractivité du pays et de sa renommée internationale, souligne le communiqué, précisant que ce pôle comprendra des actifs hôteliers historiques du Maroc, détenus et développés jusqu’à présent par l’ONCF à savoir la Mamounia à Marrakech, qui fêtera son centenaire en 2023, et le Palais Jamai, hôtel emblématique de la ville de Fès fondé en 1879. Il comprendra également Le Michlifen à Ifrane et son parcours de Golf de montagne unique en Afrique, et le Marchica Lagoon Resort, nouveau fleuron hôtelier de la région de l’Oriental. “Ce partenariat permettra de développer ces joyaux de l’hôtellerie nationale, en maintenant une gouvernance 100% marocaine et en générant de nouvelles opportunités de croissance dans l’hôtellerie haut de gamme”, indique-t-on.

En outre, cette alliance réunit toutes les compétences pour permettre de soutenir un secteur d’activité stratégique pour le Maroc, en plein essor, et pour accompagner sa croissance durable, souligne le communiqué, qui note que “l’OCP conforte sa stratégie d’investissement dans le développement et la professionnalisation de l’hôtellerie marocaine, un secteur dans lequel l’entreprise est déjà engagée à travers les actifs hôteliers qu’elle détient dans ses régions d’implantation et qu’elle compte déployer en lien avec ses projets d’aménagement urbain et de développement de villes nouvelles”.

Ce nouveau Pôle Hôtelier complètera donc cette activité avec une offre haut de gamme, en synergie avec l’engagement d’OCP visant à professionnaliser ce secteur en forte croissance et créateur d’emplois, dans le cadre d’une nouvelle filière de formation dédiée aux métiers de l’hôtellerie à l’Université Mohammed VI Polytechnique, et en partenariat avec les établissements internationaux les plus prestigieux. Dans sa mission d’appui aux projets d’envergure au service du développement du Maroc, le Fonds Hassan II poursuit son accompagnement du secteur touristique, auquel il contribue déjà par un soutien financier. Il intervient également en tant qu’investisseur dans l’aménagement du site de la lagune à Marchica, laquelle intègre des resorts hôteliers de luxe. Par ailleurs, le Fonds Hassan II est impliqué dans la préservation du patrimoine architectural marocain, à travers notamment son soutien de la transformation de ksours & kasbahs en hôtels de luxe, ou encore dans le cadre de la réhabilitation de 8 Médinas. Au sein de cette alliance, il jouera également un rôle de conseil et d’orientation quant à la stratégie de développement à long-terme des investissements de ce secteur hôtelier stratégique et qui fait la fierté des marocains, relève la même source. L’ONCF contribuera au succès de la mise en place de cette alliance en continuant à accompagner ce projet d’envergure, notamment en partageant son savoir-faire historique dans l’hôtellerie de luxe, dont l’excellence a été reconnue encore récemment au niveau international, puisque La Mamounia a été élue “Meilleur Hôtel du Monde” par le magazine “Condé Nast Traveler en 2018”.

Le transfert par l’ONCF de ses actifs hôteliers dans le cadre de cette alliance s’inscrit pleinement dans sa feuille de route stratégique de valorisation de patrimoine et lui offrira de nouvelles opportunités de redéploiement de ses capacités d’investissements dans le secteur ferroviaire.