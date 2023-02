Luxair : lancement d’une nouvelle liaison Luxembourg-Marrakech

Après une année 2022 marquée par une reprise significative de l’activité touristique depuis la réouverture des frontières, grâce au retour de plus de 85 % des compagnies aériennes qui ont repris leurs vols vers l’aéroport Marrakech-Menara en 2022. La tendance haussière a été confirmée en 2023 à travers le retour des connexions aériennes depuis les marchés émetteurs notamment l’Europe.

La compagnie luxembourgeoise, LUXAIR, a lancé le samedi 11 février 2023 son vol inaugural Luxembourg-Marrakech à travers deux fréquences par semaine (samedi et mardi). Cette programmation renforcera sans doute les liaisons aériennes vers le BENELUX en plus des routes aériennes : Bruxelles, Charleroi, Amsterdam, Rotterdam et Eindhoven.

A cette occasion, Le Conseil Régional du Tourisme Marrakech (CRT) en partenariat avec l’ONMT et l’ONDA ont co-organisé une cérémonie d’accueil en faveur des passagers et opérateurs de ce vol.

Il est à rappeler que durant l’année 2022, les touristes en provenance du Benelux ont enregistré plus de 247.000 nuitées touristiques avec une progression de +480 % par rapport à 2021 et un taux de récupération de 75 %.

Tandis que l’aéroport Marrakech-Menara durant 2022 a accueilli 6.399.145 passagers en réalisant une progression de +77 % par rapport 2019.