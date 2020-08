Bonne nouvelle pour les étudiants et leurs parents. L’Université Privée de Fès s’engage à offrir 200 Bourses d’excellence au lieu de 100 pour cette année universitaire 2020/2021, au regard des circonstances difficiles que traverse notre pays.

« L’UPF toujours à vos côtés ! Cette année, votre université vous accompagne à réaliser vos projets d’avenir et vous soutient en ces circonstances exceptionnelles. 200 bourses sont offertes aux plus méritants ! », a déclaré Hamza OUEZZANI CHAHDI, Responsable de Communication à l’Université Privée de Fès.

Ces jeunes bacheliers sont à un point déterminant de leur vie, et l’Université Privée de Fès fait tout son possible pour leur offrir un avenir prometteur.

Cette opération contribuera non seulement à ce que davantage d’étudiants obtiennent le soutien financier dont ils ont besoin, mais aussi à ce qu’ils aient les opportunités et l’expérience sur lesquelles un grand nombre d’entre eux comptaient.

« Souvenez-vous que vous n’êtes pas seul. Bien que les circonstances actuelles soient difficiles, ensemble, on va passer à travers », confirme Hamza OUEZZANI CHAHDI.

Cette action vient dans le cadre de la campagne #Université_Solidaire lancée par l’UPF au début de cette pandémie, confirmant son engagement et sa participation dans le programme de la solidarité nationale.

La campagne a démarré par le lancement du Plan de la Continuité Pédagogique (PCP) qui avait permis aux étudiants de l’université de rester chez eux et de continuer leurs études à distance.

La COVID-19 n’a pas miné l’engagement de l’UPF à offrir une éducation de grande qualité. La sécurité et le bien-être des étudiants sont sa plus grande priorité, et ses professeurs et enseignants chercheurs soutiennent la réussite de l’ensemble de ses étudiants.

Un mois plus tard, l’UPF lance, dans le cadre de la même campagne, une plateforme virtuelle gratuite Naj7ine.ma adaptée à tous les élèves de tout type de Baccalauréat, leur offrant un programme solide de révisions, afin de les aider à préparer efficacement l’examen national par le biais d’un appui sur-mesure.

C’est à partir du lundi 11 mai, qu’un ensemble de professeurs de classes de terminales sont mobilisés pour accompagner les bacheliers marocains dans leurs révisions. Ils se sont déplacés malgré les difficiles contraintes et conditions de la pandémie, aux studios de l’Université Privée de Fès, pour assurer le tournage des cours à distance et élaborer les fiches et les résumés nécessaires à la bonne préparation du Baccalauréat.