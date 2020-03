L’Université Mundiapolis organise la 10ème édition de «Mundia Job Fair»

L’Université Mundiapolis a toujours placé l’employabilité de ses étudiants au cœur de sa mission, notamment à travers son Centre d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (CARE), qui a organisé ce jeudi 5 mars 2020, au sein du Campus Universitaire de Roudani, la dixième édition de son forum de recrutement et de l’entreprenariat « Mundia Job Fair ».

Placé sous le thème « Décrocher un métier d’avenir dans un marché en mutation : quel défi pour les candidats et les RH ? », le forum a connu la participation d’une trentaine d’entreprises nationales et multinationales parmi les plus importantes.

La conférence d’ouverture a été marquée par l’intervention de représentants d’entreprises de renom, notamment les Présidents du Directoire de Wafabail et de S2M, MM. Abdellatif SEDDIQI et Aziz DADDANE, ainsi que la Directrice des Ressources Humaines de Fawaz Alhokair Group Fashion Retail, Mme Sannae LFERD.

Véritables partenaires de l’Université Mundiapolis, ces entreprises se démarquent par leur fort engagement vis-à-vis de l’employabilité des jeunes diplômés, à travers leur accueil régulier des étudiants stagiaires de l’Université ainsi que leur participation active aux ateliers métiers complémentaires à la formation.

Pour les étudiants participants au Mundia Job Fair, l’occasion a été idoine pour rencontrer les responsables du recrutement des entreprises présentes et postuler aux diverses offres de stages et d’emploi, notamment à travers des sessions de job dating. En outre, une quarantaine de candidats sélectionnés ont soumis leur projet personnel et professionnel à un jury composé de spécialistes du recrutement.

« Rencontrer des recruteurs et établir un dialogue constructif avec les entreprises, représente une chance inestimable pour les étudiants de créer un contact direct, beaucoup plus productif qu’une présentation virtuelle. Les étudiants assistent à des débats qui ont pour objectif d’expliquer tous les enjeux liés à l’employabilité, à la performance et à l’agilité » conclut Mme Hanane EL JAFFALI, Directrice du Centre d’Accompagnement à la Réussite des Etudiants (CARE).