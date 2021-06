L’université EUROMED de Fès, une pédagogie active et novatrice des formations de très haut niveau !

Placée sous la haute Présidence d’Honneur du roi Mohammed VI dont Il est l’Initiateur, L’UEMF (Université Euromed de Fès) est une université d’utilité publique, à but non lucratif et à caractère régional, labélisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM). Elle offre des formations riches et diversifiées en double diplomation avec des universités prestigieuses de l’espace Euro-méditerranéen.

Pôle d’excellence et de rayonnement, l’UEMF propose des programmes de formation et de recherche obéissant aux meilleurs standards internationaux et reposant sur l’expérience et le partenariat. « Notre Université s’est dotée d’une politique de veille pédagogique, d’apprentissage, de tutorat, d’échange et de partenariat à part entière. Elle se décline sur toutes les filières et trouve ses fondements dans le renforcement des échanges et des mobilités ainsi que le transfert des compétences entre les différentes parties prenantes, sur les deux rives de la Méditerranée », souligne la Direction de l’Université.

L’UEMF offre un catalogue de formation adapté à la particularité de chaque profil (Licence, Master, diplômes d’ingénieurs et Doctorat). Chaque étudiant bénéficie d’un suivi pédagogique sur mesure et d’un accompagnement individualisé, visant l’excellence grâce à un panel de formations, centrées sur des thématiques en adéquation avec le développement de la région Euro-Méditerranée – Afrique. Des offres de mobilité dans des établissements d’enseignement supérieur, de renom à travers le monde, favorisent ainsi l’ouverture d’esprit, l’innovation et la créativité.

Pour la direction de l’Université Euromed, « L’UEMF se distingue par la mise en place d’un apprentissage qui repose sur un accompagnement sur mesure de chaque étudiant, tout au long de son cursus, la définition d’un projet professionnel solide et efficace, l’acquisition de compétences (soft skills, study skills et maîtrise des technologies de l’information et de communication) et la construction d’un large réseau de partenaires de renom ».

Des filières de formation adaptées au contexte évolutif mondial

L’Université organise ses filières selon le système modulaire semestriel (modules, et crédits ECTS), favorisant l’autonomie de l’étudiant et la construction d’un parcours et d’un projet professionnel. « Tous les diplômes délivrés par l’UEMF sont reconnus par l’Etat marocain, en vertu des décrets n° 2.17.745 du 16 Rabie II 1439 (04 janvier 2018) et n°2.19.661 du 7 Safar 1242 (25 septembre 2020) », précise la direction de l’Université.

Par ailleurs, le profil de formation de l’UEMF repose sur 7 piliers clés qui sont :

Multilinguisme , concrétisé par la maitrise obligatoire d’au moins deux langues étrangères en plus de la langue maternelle avec certification à l’appui en fin de cursus. Multiculturalisme, traduit en termes d’enseignements de l’histoire, des civilisations et du patrimoine euro-méditerranéens pour toutes les formations et à tous les cycles. Mobilité international e, de six à 18 mois dans des institutions Euro-méditerranéennes partenaires. Environnement numérique, tourné vers les technologies de pointe et permettant une utilisation quasi-généralisée des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Responsabilité Sociale , dont le but est de former, outre des cadres de très haut niveau, aussi des citoyens responsables et capables de s’intégrer facilement dans la société. Entreprenariat , avec le développement de l’esprit d’initiative, d’innovation et de transfert, via des stages assurés par des professeurs de l’UEMF et des experts des milieux socio-économiques. Eco-citoyenneté réalisée au moyen de la sensibilisation aux questions du développement durable et aux enjeux environnementaux.

Pour cela, l’Université Euromed de Fès développe une pédagogie novatrice qui favorise l’initiative, l’innovation, l’ouverture, la maîtrise des langues, l’entreprenariat, et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Les formations sont structurées en deux grands pôles, le pôle Ingénierie et Architecture regroupant l’INSA Euro-Méditerranée, l’Ecole d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle, l’Ecole Euromed d’Architecture, de Design et d’Urbanisme, l’Euromed Institute of Technology et le pôle Sciences Humaines et Sociales composé de l’Institut des Sciences Juridiques et Politiques, la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, et l’Euromed Business School.

Un troisième pôle Biomédical et Biotechnologique est en émergence.

Une université résolument tournée vers l’international

De par son caractère régional, propice à la promotion des valeurs du Maroc auprès de pays du pourtour Euromed et de l’Afrique : ouverture, partage, partage et dialogue interculturel, l’Université qui accueille aujourd’hui 35 nationalités, est d’abord un lieu d’échange et de cohésion culturels, de partage des savoirs, et de compréhension mutuelle. Elle concrétise ainsi les principes de solidarité et de générosité en accueillant des étudiants, des professeurs et chercheurs en provenance du monde entier.

Entre ses nombreux partenariats mis en place, l’UEMF prévoit des mobilités pour ses étudiants et ses personnels dans plus d’une trentaine d’institutions internationales et notamment l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Groupe INSA, l’ENSAD, l’Ecole Polytechnique de Paris, l’Ecole des Ponts et Chaussées de France, le CNAM, ainsi que les Universités de Florence et Barcelone et bien d’autres institutions en Allemagne, Suède et Espagne.

L’offre des formations est largement détaillée sur le site www.ueuromed.org.

Un cadre de vie agréable et un écosystème d’apprentissage unique en son genre

Lieu de savoir, de formation et de recherche- innovation, l’Université Euromed de Fès est aussi un espace où la dynamique du vivre ensemble rime avec créativité et diversité culturelle.

Implantée sur un éco-campus de 40 Ha, l’UEMF offre un cadre de vie agréable qui s’inscrit pleinement dans le contexte de son initiative de résilience économique tout en contribuant au développement d’une économie verte au Maroc.

En plus de ses plateformes d’enseignement et de recherche équipées à la pointe de la technologie, ses sentiers piétonniers et sa ceinture verte font de cet éco-campus un espace de vie agréable et convivial pour y étudier, s’épanouir et progresser ensemble.