L’Université Euromed de Fès lance sa campagne de vaccination contre la Covid-19

Conformément à la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19, l’UEMF lance à son tour sa campagne à destination de son personnel. Cette opération d’immunisation s’est déroulée dans les locaux de l’Université, via des stations vaccinales implantées sur place.

Il est à noter que cette campagne de vaccination va se déployer très progressivement au profit de tous les collaborateurs, et ce dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Pour rappel, l’UEMF a su s’adapter dès le début de cette crise sanitaire en optant pour une série de mesures telles que les opérations de dépistage massif au Covid-19 de tous les membres du personnel, des étudiants etdoctorants et des agents techniques présents sur l’éco-campus.

L’équipe de chercheurs de l’UEMF s’est aussi montrée très impliquée et a travaillé d’arrache-pied dans les laboratoires de fabrication additive de l’Université pour produire et livrer, de façon hebdomadaire, plus de 1.000 masques réutilisables, à filtres jetables, conformes aux normes sanitaires aux équipes médicales du CHU et aux autorités de la ville de Fès.

M.S.