Luca de Meo : « nous franchissons une étape supplémentaire »

« From car to car » : la voiture comme matière première

Chaque année en Europe plus de 11 millions de véhicules, constitués à environ 85 % de matières recyclables, arrivent en fin de vie. Cette ressource est pourtant sous-exploitée : les véhicules neufs sont composés de 20 à 30% de matière recyclée seulement, en provenance de toutes les industries (seulement 20 à 30 % de la matière recyclable est utilisée dans la production de nouveaux véhicules). Aujourd’hui, la matière recyclable des véhicules en fin de vie est en effet pour l’essentiel récupérée pour d’autres applications industrielles (métallurgie, bâtiment, etc.). L’objectif de The Future Is NEUTRAL est de maintenir la valeur des pièces et matières le plus longtemps possible et de permettre à l’industrie d’atteindre à terme un taux beaucoup plus élevé de matières recyclées issues de l’automobile dans la production de nouveaux véhicules.

Jean–Philippe Bahuaud, CEO de The Future Is NEUTRAL, précise : « Dans le secteur automobile, la première ressource sous–exploitée est la voiture elle–même, composée à plus de 85 % de métaux et plastiques. The Future Is NEUTRAL rassemble les expertises pour convertir ce potentiel en nouveaux leviers de croissance. Cette nouvelle entité a pour vocation de pousser l’industrie automobile à tendre vers la neutralité en ressources, tirant de chaque véhicule la plus grande quantité de matière possible nécessaire à la fabrication d’un nouveau modèle. »