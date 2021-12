L’OS2M par mariage-marocain.com: un grand pas vers la visibilité du secteur

Mariage-Marocain.com, premier site entièrement dédiée au mariage au Maroc, lance le premier Observatoire du Secteur du Mariage au Maroc (OS2M), premier outil de suivi des tendances et des dynamiques du domaine nuptial au niveau national.

L’Observatoire du Secteur du Mariage au Maroc (l’OS2M) est une première à l’échelle nationale. C’est un grand pas vers la visibilité du secteur. Il a pour ambition de fournir carte et boussole au grand public et à l’ensemble des acteurs impliqués dans ce domaine

« Nous souhaitons, à travers la création de l’Observatoire du Secteur du Mariage au Maroc, fournir à l’ensemble des professionnels du secteur mais aussi aux futur(e)s marié(e)s toutes les informations et les analyses sur les mariages, les cérémonies et les tendances futures.

C’est pour la première fois que l’on a pu mettre des chiffres sur des tendances et des préférences et, plus important encore, ressortir des chiffres clés pour l’industrie du mariage au Maroc, tels que le budget moyen, le nombre moyen d’invités…

Son objectif est de permettre à tous les intervenants dans le secteur, de comprendre et d’appréhender au mieux les principaux changements et tendances à l’œuvre pour en faire un vecteur de transformation positive et durable.

Pour cela, il sera enrichi régulièrement et diffusé chaque année sous format digitale et sera publié sur notre site », déclare la Direction Générale de Mariage-Marocain.com

www.mariage-marocain.com, plate-forme leader du mariage au Maroc depuis 2012, aide les professionnels de mariage à digitaliser leurs activités, notamment dans un contexte particulier lié à la pandémie du Covid 19 et qui touche de plein fouet leur secteur.

Les informations et analyses publiées dans l’édition 2021 de cet Observatoire permettront aux différents acteurs de faire un point complet sur le secteur et sa dynamique, et surtout de pouvoir anticiper les transformations qui touchent leur activité et s’adapter en conséquence.

L’édition 2021 de l’Observatoire du Secteur du Mariage au Maroc (l’OS2M) est disponible sur ce lien sur le site www.mariage-marocain.com

A propos de Mariage-Marocain.com :

www.mariage-marocain.com est le premier site marocain entièrement dédié au mariage. Le portail, leader du mariage au Maroc depuis 2012 a pour finalité d’aider des milliers de futur(e)s marié(e)s dans l’organisation et la planification de leur mariage. Il met à la disposition des marié(e)s plusieurs outils numériques gratuits d’organisation de leur mariage (gestionnaire de budget, rétro-planning, Gestionnaire d’invités…)

www.Mariage-Marocain.com est aussi un annuaire complet des prestataires du mariage marocain répartis en plusieurs catégories (Traiteurs, Salles de Réception, Robes de mariée, Orchestres, Negafa, Photographes, Makeup Artist, Hôtels…)

Il offre également un contenu éditorial pléthorique, riche et régulièrement mis à jour (articles, conseils, dossiers mariage, reportages…)

Lien vers l’édition 2021 : www.mariage-marocain.com/observatoire-mariage-maroc-2021