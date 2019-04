L’ONSSA insiste sur l’importance de l’agrément sanitaire (VIDÉO)

L’agrément sanitaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) est plus que jamais indispensable et nécessaire pour les établissements et les entreprises du secteur alimentaire marocain.

Les entreprises et les établissements du secteur qui n’ont pas d’agrément doivent être agréés conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires. La délivrance de l’autorisation ou l’agrément sanitaire donne lieu à l’attribution d’un numéro d’agrément ou d’autorisation sanitaire.

Pour être agrées ou autorisés sur le plan sanitaire, les exploitants des établissements et entreprises alimentaires doivent renseigner la demande d’agrément et/ou d’autorisation sanitaire disponible sur le site de l’ONSSA et la déposer auprès du service du contrôle des produits alimentaires de la province où est situé l’établissement. La lutte contre les produits alimentaires impropres à la consommation est une priorité pour l’ONSSA.