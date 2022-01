L’ONMT déploie une nouvelle task force au salon FITUR de Madrid

Le démarrage de la saison touristique internationale 2022 est lancé aujourd’hui à Madrid. La destination Maroc y est activement présente, à travers la participation de l’Office National Marocain du Tourisme à cette 42ème édition de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) qui démarre ce mercredi 19 janvier 2022 à la Foire de Madrid (IFEMA).

La présence de l’ONMT est offensive sur ce salon à travers un stand d’une superficie de 100 m² animé par la nouvelle équipe de l’ONMT à Madrid, marquant ainsi la volonté de préparer la relance de l’activité touristique de la destination Maroc.

Pour Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, « il est très important que nous soyons présents au FITUR. En dépit d’un contexte sanitaire encore incertain et des restrictions de déplacements, l’Office a non seulement maintenu sa présence mais déployé une nouvelle task force pour marquer la présence de la destination Maroc et être prêt à la relance ».

En effet, une nouvelle équipe a été déployée sur le marché ibérique, dirigée par Khalid Mimi, anciennement délégué de l’ONMT sur le marché français.

Adel El Fakir ajoute que «cette participation au FITUR envoie un signal fort au nom de la destination Maroc, prête à saisir toutes les opportunités pour une reprise dynamique en 2022. Nous comptons d’ailleurs faciliter davantage la connectivité, notamment aérienne, pour reconstruire au plus vite les routes aériennes sur la destination Maroc ».

Avec plus de 2,2 Millions de touristes, le marché ibérique est hautement stratégique et prioritaire pour le Maroc, avec un potentiel de développement sur toutes les opportunités de segments notamment le MICE, le tourisme sportif et d’aventure, le bien-être et le golf.

La présence de l’Office et des professionnels à Madrid vise à mettre en avant le Maroc en tant que destination proche et «safe», avec un retour sur expérience garanti. Elle permet également de maintenir les relations partenariales avec les compagnies aériennes ainsi que les prescripteurs du voyage dans l’objectif d’une reprise rapide et pérenne, dès que les conditions réglementaires l’autoriseront. Le salon donnera aussi l’occasion d’explorer de nouvelles opportunités avec les acteurs aériens et de distribution espagnols, portugais et en provenance d’Amérique latine.

Toujours selon Adel El Fakir, il est à noter que « le FITUR n’est qu’un premier rendez-vous dans notre programmation 2022. Il est important que nos partenaires ressentent notre confiance dans l’avenir et tous les efforts faits pour imposer le leadership de notre destination, qui dispose d’atouts uniques et d’une diversité exceptionnelle en termes d’expériences proposées. »

Le stand ONMT accueillera les représentants des compagnies aériennes nationales, Royal Air Maroc et Air Arabia, ainsi que des hôteliers et voyagistes marocains, disposant de représentations en Europe. Ceux-ci participeront à un programme de rendez-vous avec les grands partenaires de la place.

Pour les acteurs touristiques nationaux n’ayant pu faire le voyage en raison des restrictions de circulation, les équipes de la délégation locale de l’ONMT agiront en leur nom en tant que représentants commerciaux et favoriseront les relations d’affaires malgré la distance.

Au-delà de la présence au FITUR, l’Office National Marocain du Tourisme déploie tous ses efforts pour que le programme de promotion 2022 de la destination s’opère dans les meilleures conditions quels que soient les aléas actuels et futurs, dûs à la crise sanitaire actuelle.

Grâce à l’agilité et à la montée en compétence acquises au cours des deux années écoulées, l’ONMT est plus mobilisé que jamais pour mener à bien sa mission promotionnelles et commerciales.

Dans le contexte actuel et afin de pallier les difficultés vécues par les professionnels, l’ONMT s’engage sur une politique incitative, permettant la participation ou la présence des acteurs touristiques sur le stand de l’Office, pour ceux souhaitant se faire représenter à Madrid.

Après Madrid, l’ITB de Berlin qui se déroulera du 09 au 13 mars 2022, constitue la prochaine étape de cette feuille de route, sous un dispositif digital décidé par ses organisateurs. Un format sur lequel l’ONMT a développé un savoir-faire décisif, en matière de rencontres en ligne ou de salons virtuels.

A propos du FITUR

La Feria Internacional del Turismo est le second rendez-vous touristique le plus important dans le monde du Tourisme après l’ITB. L’édition 2020 de cette messe mondiale s’est clôturée par des chiffres historiques avec un total de 255 000 visiteurs, 918 exposants principaux, 11 040 entreprises, 165 pays et régions et une participation internationale de 56%.

La péninsule ibérique, second marché émetteur de touristes étrangers vers le Maroc après la France, représente une part de 17% et regorge d’un potentiel énorme d’émission vers le Maroc.

Nos partenaires espagnols témoignent

Guillermo Gonzalez Vallina, Directeur des Ventes de Iberia pour l’Espagne, le Portugal et le Nord de l’Afrique : « Le Maroc est une destination très proche de l’Espagne, mais qui transporte ceux qui le visitent dans une culture complètement différente et très surprenante. Un pays que nous sommes ravis de promouvoir également dans notre réseau de plus de 100 destinations en Europe, et dans lequel nous avons progressé l’année dernière avec plus de vols vers les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger. Nous espérons que notre collaboration avec le Maroc sera aussi fructueuse qu’elle l’a été jusqu’à présent et que les belles perspectives de l’été 2022 se réaliseront ».

Amuda Goueli, Directeur Général et cofondateur de Destinia (OTA) : « Nous attendons avec impatience la réouverture du marché marocain et nous avons hâte de reprendre la programmation de la destination et de la proposer à nos utilisateurs, car pour nous, il s’agit de l’une des principales destinations internationales pour nos clients de l’Europe du Sud (notamment espagnol, français et portugais). Nous sommes confiants quant à l’ouverture rapide des frontières car le Maroc est l’une des destinations les mieux préparées pour offrir un service sûr et de haute qualité, comme cela a été démontré ces dernières années ».

Antonio Guerra, Directeur Général de Luxotour (TO) : « Nous sommes leaders sur le marché espagnol, et nos ambitions et enjeux de développement au Maroc sont plus forts que jamais ».