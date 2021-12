L’ONG TIBU Maroc devient Tibu Africa

Le sport comme vecteur de croissance et de développement a permis à l’ONG TIBU depuis plus d’une dizaine d’années d’utiliser la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes.

Grâce à ses multiples programmes innovants à fort impact social qui regroupent plus de 250.000 bénéficiaires à ce jour, TIBU contribue au quotidien à l’empowerment des femmes dans les quartiers populaires à travers « Mama Fit », à l’émancipation des jeunes filles adolescentes dans les zones rurales à travers « Strong Girls, Strong World », à l’insertion professionnelle des jeunes à travers les écoles d’inclusion socioéconomique par le sport, à l’intégration socio-économique des migrants à travers le programme « SAME », au développement des capacités motrices des jeunes à mobilité réduite à travers « Yd-Maj » et à l’éducation des jeunes à travers les centres et les playgrounds TIBU afin de pouvoir concrétiser sa vision qui est de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030.

« L’évolution de TIBU Maroc à Tibu Africa nous est parue comme une évidence. Nous menons en effet depuis plus d’une décennie, plusieurs initiatives à fort impact social et économique auprès de nos communautés. Tibu Africa symbolise ainsi l’expansion du savoir-faire en matière d’inclusion, d’insertion professionnelle, d’intégration socio-économique et de transmission de valeurs sociales à travers le sport. », déclare Mohamed Amine Zariat, le Président Fondateur de l’ONG Tibu Africa.

Description de la nouvelle charte graphique :

Tibu Africa est la principale organisation dans l’innovation sociale par le sport en Afrique, elle vise à créer de véritables chemins de réussite personnelle et professionnelle par le biais du sport. Cette approche novatrice et inclusive fait le lien entre l’activité physique régulière, les valeurs du sport et les compétences en leadership.

Afin de transmettre ses valeurs, Tibu crée une identité visuelle moderne et dynamique.

La carte de l’Afrique et le ballon en référence au positionnement de Tibu en tant qu’acteur majeur de l’innovation sociale par le sport en Afrique.

La carte de l’Afrique adoptée est composée de plusieurs bandes colorées qui se chevauchent, ce qui confère au logo un certain dynamisme, tout en lui donnant de l’élan.

A travers ses diverses couleurs, le logo Tibu reprend les nuances des 17 Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU.

Le mot Tibu utilise une police sans empattement qui lui confère de la sobriété. Cette typographie met l’accent sur la clarté et l’audace, avec une approche avant-gardiste grâce à son design soigné et efficace.

La jonction des lettres «T» et «i» évoque l’accompagnement et le soutien de Tibu Africa aux jeunes du continent à travers le sport.

Nouvelle signature :

Ce changement de nom s’accompagne en outre par l’adoption d’une nouvelle signature : « Life Champions ».

Elle traduit la volonté de Tibu Africa d’accompagner la jeunesse africaine à faire face à la complexité des défis du 21ème siècle tout en développant en permanence des idées de projets innovants afin de permettre à ces jeunes de s’accomplir tant sur le plan personnel que professionnel, mais également d’impacter positivement leurs communautés.

Depuis quelques années, Tibu Africa a lancé en collaboration avec des partenaires internationaux et certaines représentations diplomatiques au Maroc des programmes axés sur l’intégration socioéconomique, l’innovation sociale et l’entreprenariat des jeunes à travers le sport.

Ces programmes à fort impact social se sont soldés par des résultats positifs en matière d’inclusion dans le marché de travail et créations d’entreprises sociales sportives.

Tibu Africa est dans le processus de duplication de ses programmes en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Tunisie, en Égypte, en Tanzanie et au Soudan.

Grâce à un écosystème composé de gouvernements africains, ministères, représentations diplomatiques, bailleurs de fonds internationaux, agences des Nations Unies, entreprises privées engagées, secteur de l’industrie du sport, agences publiques, associations locales, universités, chercheurs, médias et familles, Tibu Africa se positionne en tant qu’acteur de l’innovation sociale par le sport en Afrique, porteur de solutions innovantes, inclusives et durables.