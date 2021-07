L’ONEE-BE et ses partenaires hissent le Pavillon Bleu international aux plages de Dakhla

Une activité terrain à la plage de Moussafir organisée par la FM6E en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’association AL MARJANE de plongée sous-marine et des sports nautiques et l’ONEE-BE. Cette activité consiste à mobiliser et sensibiliser les jeunes sur la problématique des déchets plastiques à travers des ateliers, des messages et des gestes écoresponsables.