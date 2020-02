L’ONCF lance un nouveau service inédit

L’Office national des chemins de fer (ONCF) lance “Train + Auto”, la première offre de service d’intermodalité complémentaire au train visant à assurer les déplacements des clients entre les gares et les lieux en ville.

Ce service disponible à partir du 19 février s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’office ONCF visant le développement des services complémentaires au train, à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients une gamme de services permettant d’améliorer leur mobilité, indique, mardi, l’Office dans un communiqué.

En vue de renforcer progressivement l’offre “Train + Auto”, l’ONCF poursuit les démarches pour finaliser les partenariats avec des opérateurs spécialisés dans le domaine de la location de voiture dans le but d’offrir davantage de formules de transport complémentaires au train, selon la même source.

Dans ce sens, les clients peuvent bénéficier de prix accessibles avec des tarifs préférentiels exclusifs et de l’adaptabilité grâce aux variations de formules de service de location de voitures avec ou sans chauffeur, qui s’adaptent aux différents segments de clients pour couvrir les besoins des voyageurs.

Ils peuvent également choisir des opérateurs spécialisés dans la location de voiture reconnus par la qualité de service et bénéficier d’un parcours client simplifié de la réservation du service “Train + Auto” en ligne à la récupération/restitution du véhicule dans des espaces de parking dédiés en gare, poursuit le communiqué.

Ce service disponible notamment via le portail ONCF “www.oncf-voyages.ma” permettra ainsi aux clients ONCF de bénéficier d’une expérience voyage “d’adresse en adresse”, dans différentes gares du réseau ferré et ce, dans les meilleures conditions de prix et de confort.

L’ONCF a démarré l’année 2020 avec une croissance du trafic à deux chiffres, générée par ses gammes de trains grandes lignes pendant le mois de janvier en comparaison avec 2019. Cette performance a atteint +41% pour AL BORAQ et +24% pour AL ATLAS.

M.S. (avec MAP)