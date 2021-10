L’ONCF lance le dispositif «Back to school»

Pour accompagner la rentrée universitaire 2021-2022 et la reprise professionnelle, l’ONCF lance un dispositif « Back to school » à partir du 4 Octobre 2021 comportant des offres ciblées adaptées aussi bien aux clients navetteurs professionnels qu’aux navetteurs étudiants.

Ce dispositif qui a été conçu pour s’adapter aux besoins de mobilité des clients ONCF aussi bien professionnels qu’étudiants, comprend de nombreux services, une nouvelle formule d’abonnement, des promotions tarifaires et un renforcement de l’offre trains, permettant de voyager en toute sérénité et à des prix attrayants.

Plus de trains pour plus de fluidité

-Le renforcement des TNR sur l’axe Casa-Port / Rabat / Kenitra avec la programmation de 4 départs supplémentaires (2 par sens) à 9H35 et 21h25 de Casa-Port et à 10h50 de Rabat- Agdal et 20h50 de Kenitra. L’offre totale sur l’axe Casa – Rabat – Kénitra sera ainsi ramenée à 52TNR couvrant toute la journée de 6H à 21H30 avec la programmation d’arrêts supplémentaires pour satisfaire les clients des villes de Témara, Skhirat et Bouznika.

-La programmation de 4 trains Al Boraq, 2 par sens, départ à 6h00 et 20h00 de Casa-Voyageurs et de Tanger-Ville, ramenant ainsi l’offre totale de la journée à 28 trains avec une cadence horaire couvrant toute la journée de 6h00 à 20h00.

Ce renforcement de l’offre, vient répondre aux besoins des navetteurs en terme de fréquence pour bien préparer la rentrée et mieux planifier leurs déplacements, tout en garantissant le respect des mesures sanitaires, notamment la distanciation à bord des trains dictées par les autorités en terme de limitation des places.

« SMART NAVETTE » : Une nouvelle formule d’abonnement

Il s’agit d’une nouvelle carte d’abonnement annuelle destinée aux navetteurs, offrant des facilités de paiements à travers des prélèvements mensuels payables sur 11 mensualités seulement au lieu de 12 avec un mois de déplacement offert gratuitement et une économie sur le budget de voyage allant jusqu’à 50%. Cette carte est prévue pour tous les axes TNR, Al boraq et Al Atlas.

Par cette carte l’ONCF étoffe sa gamme de formule d’abonnement Navette et Dima pour s’adapter à tous les besoins avec des durées d’abonnement flexibles de 7 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois.

Des promos -30% et -15% « Spéciales Navettes Etudiants »

Pour les clients étudiants, l’ONCF a conçu deux offres valables jusqu’au 31 octobre pour leur permettre de bien démarrer l’année scolaire 2021-2022. Celles-ci consistent en :

– Une réduction de 30% systématique sur toute carte Navette Etudiant de 3 mois,

– Une réduction de 15% systématique offerte aux 500 premiers abonnés ayant acheté un abonnement mensuel pendant la durée de l’offre.

Ainsi, et à travers toutes ces améliorations apportées à l’offre proximité, l’ONCF met encore et toujours le Client au centre de son attention, avec le souci de lui faciliter chaque jour sa mobilité et le faire profiter des avantages du voyage par train.

Pour tout complément d’information sur les offres de la rentrée, l’ONCF invite son aimable clientèle à s’informer auprès de ses collaborateurs dans les gares et à bord des trains ainsi qu’à travers les canaux ci-après :

– Le Centre de Relations clients : 2255 (coût de la communication locale),

– Le site web : www.oncf-voyages.ma

– L’appli ONCF TRAFIC

– Le chatbot M’ONCF au 06 67 65 22 55

– Pages Réseaux sociaux ONCF et AL Boraq