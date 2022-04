L’ONCF annonce un plan spécial pour Aïd Al-Fitr

A l’occasion de l’avènement d’Aïd Al-Fitr 1443, qui coïncide également avec les vacances universitaires, et en prévision de l’affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période, l’Office National des Chemins Fer (ONCF) a mis en place un plan de transport « Spécial Aïd Al-Fitr » du jeudi 28 avril au lundi 9 mai 2022 aussi bien pour les trains conventionnels AL ATLAS et TNR que pour les trains à grande vitesse Al Boraq afin d’assurer les déplacements de ses clients dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Ce plan comporte la programmation de trains supplémentaires pour atteindre environ 220 trains par jour et la planification de la cadence horaire des trains AL Boraq durant des tranches horaires de la journée pour répondre au pic de la demande en période aller et retour. Il en est de même pour les trains Al Atlas avec en plus l’augmentation des capacités de placessur les principaux axes du réseau ferroviaire Marrakech- Casa – Fès, Oujda, Nador, Khouribga, Safi.

Ce plan prévoit également le renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des passagers dans les gares et à bord des trains, ainsi que les équipes techniques mobilisées 24h/7j pour superviser la fluidité des circulations des trains.

Et dans l’objectif de faire profiter ses clients des meilleures conditions tarifaires et de garantie de place durant cette période de « Aïd Al-Fitr », l’ONCF invite les voyageurs à prendre les dispositions suivantes:

– Planifier à l’avance les voyages en se procurant toute l’information nécessaire (horaires des trains, prix, disponibilités, …) à travers les canaux d’information et d’assistance mis à disposition des clients en gare ou en ligne : Centre de Relation Clients 2255, sites web, chat bot M’ONCF et l’application mobile ONCF trafic, pour s’informer en temps réel sur la situation du trafic ;

– Anticiper l’achat des billets à travers tous les canaux de vente mis à leur disposition sur le site marchand www.oncf-voyages.ma , au niveau des guichets en gare ou via le service «khidmat Al Qorb» en se rendant à l’une des agences partenaires tout près de chez soi, et profiter d’une réduction systématique de 10% en anticipant l’achat des billets, au plus tard la veille du départ et en pensant acheter à la fois les billets Aller-Retour.

– Voyager au tarif «Yalla AL boraq» à 89 Dh et au tarif « Yalla Al Atlas » à 49 dh en achetant les billets suffisamment à l’avance et en choisissant de voyager en période de faible et moyenne affluence. Cette offre est valable tous les jours à des places limitées sur les axes moyenne et grande distances des trains Al Boraq de et vers Tanger et des trains AL Atlas sur les axes Marrakech – Casa – Rabat – Fès et Tanger – Fès – Oujda – Nador et kenitra – Rabat – Khouribga et safi.

Pour en savoir plus, l’ONCF invite son aimable clientèle à s’informer auprès de ses collaborateurs dans les gares et à bord des trains ainsi qu’à travers les canaux ci-après :

– Le site marchand : www.oncf-voyages.ma

– Le Centre de Relations clients : 2255 (coût de la communication locale),

– L’appli ONCF TRAFIC pour s’informer sur la situation du trafic en temps réel – Le chatbot M’ONCF au 06 67 65 22 55.