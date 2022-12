Loi de Finance 2023 : CFC maintient son attractivité fiscale

L’Offre CFC : au-delà des mesures fiscales

Rappelons qu’au-delà des aspects fiscaux, l’offre CFC intègre aussi un cadre dédié pour la réglementation des changes (ex. totale liberté de gestion des avoirs en devises), des facilitations administratives pour l’ensemble de ses membres (VISA business, titres de séjours, contrats de travail pour les salariés étrangers…) et l’accès à une communauté d’entreprises de premier plan qui opèrent sur 50 pays africains, bénéficiant ainsi de synergies d’affaires et d’un concentré d’expertise sur le continent.