Logements de vacances: que veulent les Marocains? (étude)

Selon les derniers chiffres d’Avito, spécialiste marocain des annonces en ligne, 50% des interrogés affirment être intéressés par la location de vacances. 25,7% des sondés envisagent un logement de vacances à Marrakech, 24,6% à Tanger et 19% à Agadir. Toutefois selon les analyses de recherches sur le site, c’est Martil qui arrive en tête, talonnée par Oualidia, Marrakech, Tétouan / Cabo Négro et El Jadida. Des préférences qui traduisent l’engouement marqué des Marocains pour les villes du Nord.

A noter qu’Avito.ma est un important canal de recherche puisque plus de 50% des internautes interrogés indiquent également avoir déjà trouvé une location de vacances via cette plateforme.

En ce qui concerne l’acquisition d’une résidence secondaire, les réponses sont partagées entre le neuf et la deuxième main (50/50). L’étude révèle que la tendance est de plus en plus à la périphérie. En effet, 36% des répondants ont exprimé leur préférence de disposer d’un logement de vacances en périphérie, là où 34% sont plutôt intéressés par le centre-ville. En effet, 32% d’entre eux optent pour la périphérie de Rabat comme lieu d’acquisition de leur logement de vacances. La capitale administrative est talonnée par Marrakech, polarisant 22% des choix des répondants. Le Top 5 des villes est bouclé par Agadir (20%), Tanger (12%) et enfin la périphérie casablancaise (8%).

Dans un même contexte, 60% des internautes sondés déclarent avoir un budget entre 400.000 DH et 800.000 DH, 44% un budget de 200.000 à 400.000 DH, là où seule 6% des répondants prévoient une acquisition d’un budget de plus de 2 millions de DH.

Les appartements constituent l’essentiel de la demande en termes de type de biens recherchés (61,7% des répondants), suivi de la maison traditionnelle, des terrains (10%) et des villas (4%). S’agissant des superficies les plus recherchées, 60% des répondants sont favorables à la fourchette 70m2-100m2, là où 28% d’entre eux sont intéressés par celles situées entre 40m2-60m2.

Le moyen standing intéresse la grande majorité des répondants (60,7%), suivi de l’économique (29%), là où le haut standing ne concentre que 10% des choix des répondants. Enfin, les transactions directes sont également largement préférées par les Marocains. En effet, 76% des répondants affirment ne pas avoir recours à un agent immobilier pour l’achat de leur maison de vacances, contre 24% qui préfèrent faire appel à un courtier immobilier.

S.L.