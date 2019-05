L’Office des changes donne le baromètre des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux de biens à fin mars dernier ont été marqués par un allégement du déficit commercial de 2,4% à 46,947 milliards de dirhams (MMDH) contre 48,087 MMDH une année auparavant, selon l’Office de changes.

Cette évolution est due à la hausse des exportations (+2,914 MMDH) plus importante que celle des importations (+1,774 MMDH), explique l’Office dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs, notant que le taux de couverture s’établit à 61,3% au lieu de 59,7% un an auparavant, soit un gain de 1,6 point.

La hausse des importations de biens est imputable principalement à l’accroissement des achats de demi produits (+1.822 millions de dirhams (MDH)), de produits bruts (+68 MDH) et de produits alimentaires (+46 MDH).

S’agissant de la facture énergétique, elle a atteint 18,222 MMDH contre 18,409 MMDH une année auparavant, en baisse de 1% ou -187MDH, fait savoir l’office, ajoutant que les approvisionnements en Gaz de pétrole et autres hydrocarbures s’établissent à 3,274 MMDH contre 3,562 MMDH à fin mars 2018.

Concernant les importations de demi-produits, elles ont augmenté de +7,4%, soit 1,822 MMDH et celles de biens d’équipement se sont stabilisées à 31,332 MMDH.

Et d’ajouter que la part des achats de ces deux groupes de produits dans le total des importations augmente de 0,8 point soit 47,7% contre 46,8% une année auparavant.

Pour leur part, les exportations s’établissent à 74,24 MMDH contre 71,326 MMDH au titre de la même période, relève l’Office, précisant que cette hausse fait suite à l’accroissement des ventes de la majorité des secteurs, notamment les Phosphates et dérivés (+20,5%), l’Agriculture et agro-alimentaire (+3,2%) ainsi que l’Automobile (+1,6%).

La hausse des exportations des phosphates et dérivés à fin mars 2019 provient de la progression des ventes d’acide phosphorique (+1,355 MMDH) et celles des engrais naturels et chimiques (+664 MDH), atténuée toutefois par la baisse des ventes des phosphates (-51 MDH), souligne la même source, notant que la part de ce secteur dans le total des exportations se situe à 15,6% contre 13,5% à fin mars 2018.

Quant à la dynamique des exportations du secteur automobile, elle résulte essentiellement de la progression des ventes du câblage à 8,354 MMDH contre 8,074 MMDH (+3,5% ou +280 MDH) une année auparavant, tandis que les ventes de la construction automobile et celles d’intérieur véhicules et sièges ont baissé respectivement de 1,5% et 3,3%.

La part de ce secteur dans le total des exportations s’élève, ainsi, à 27,5% contre 28,2% un an auparavant, indique l’office, faisant remarquer que l’écosystème de la construction représente la part la plus importante du secteur automobile avec 46,8% à fin mars 2019 en baisse de 1,5 point par rapport à la même période de l’année précédente, suivi du câblage avec 40,8%.

S’agissant des échanges de services, les exportations ont reculé de 4,3% et les importations ont affiché une baisse de 10,2%, fait savoir l’Office, ajoutant que la balance commerciale au titre des services fait ressortir un excédent en hausse de 3,6%.