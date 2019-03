L’OCP signe un gros contrat avec un groupe finlandais

Le finlandais Outotec a annoncé avoir signé un contrat d’environ 80 millions d’euros avec le groupe OCP pour la construction d’une usine d’acide sulfurique destinée à la production d’engrais.

Le marché conclu avec le groupe OCP comprend l’ingénierie, les achats et la construction de l’usine, qui repose sur le système de combustion du soufre d’Outotec, a indiqué mercredi l’entreprise finlandaise Outotec dans un communiqué.

La nouvelle usine d’acide incorporera des technologies avancées, comme le système de récupération de chaleur Heros, un convertisseur, des tours d’absorption et un système de distribution d’acide en alliage d’acier inoxydable Edmeston SX, a précisé le communiqué.

“Avec plus de 20 usines d’acide et plusieurs sites miniers, le groupe OCP est un producteur mondial d’engrais et un leader de l’industrie des phosphates”, a affirmé Outotec, notant que la nouvelle usine sera construite en liaison avec les complexes chimiques existants et contribuera à la production d’engrais du groupe OCP à partir de phosphates naturels issus de leurs procédés d’exploitation minière en tant que matière première.

“La technologie d’acide sulfurique d’Outotec est l’une des technologies de pointe depuis des décennies. Nous sommes honorés que le groupe OCP ait choisi notre conception pour sa nouvelle usine”, a indiqué Kalle Härkki, responsable des activités Métaux, Energie et Eau chez Outotec.

“Grâce à nos technologies de pointe offrant des avantages tels que la sécurité, une fiabilité élevée et une récupération de chaleur améliorée, nous sommes heureux d’aider OCP à atteindre ses objectifs de développement durable”, a-t-il assuré.

S.L. (avec MAP)