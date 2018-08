L’OCP signe avec le géant allemand “Fraunhofer IMWS”

Le Groupe OCP et l’Institut “Fraunhofer IMWS” signent un Mémorandum d’entente pour le développement d’une industrie durable des engrais, annonce un communiqué de l’OCP parvenu à Le Site info.

Le Groupe OCP, leader mondial des phosphates et produits dérivés, et l’Institut Fraunhofer pour la Microstructure des Matériaux et Systèmes basé à Halle (Allemagne) viennent de signer un Mémorandum d’entente pour renforcer leur partenariat pour le développement d’une industrie durable des engrais. Les deux partenaires visent à stimuler le recours aux matières premières dites renouvelables dans l’industrie des engrais.

Le recours à l’Ammoniac Vert s’inscrit dans la nouvelle approche du Groupe OCP de l’économie circulaire. L’objectif est d’aider à conserver des ressources précieuses et à fournir aux clients du groupe de nouveaux produits durables.

Sous la direction de Fraunhofer-Gesellschaft, une usine pilote est déjà en construction à Leuna (Allemagne), site reconnu pour ses innovations industrielles. A partir de 2019, l’Hydrogène Vert sera produit et mis à la disposition d’un groupe de sociétés basé sur ce même site. Une plateforme similaire, à même de produire de l’Ammoniac Vert, sera développée au Maroc par le Groupe OCP et le Green Energy Park situé à Benguerir, avec le soutien de Fraunhofer IMWS.

La coopération germano-marocaine a déjà fait ses preuves par le passé. En effet, les experts de Halle ont été consultés dans le projet de construction du Green Energy Park, ouvert en 2015 à Benguerir. Cette plateforme de test et de recherche pour les modules et systèmes photovoltaïques est l’une des plus grandes plateforme d’essai pour l’énergie solaire photovoltaïque en Afrique.