L’OCP répond à l’appel du Roi du 22 novembre et lance son programme d’investissement vert 2023- 2027

Cette nouvelle stratégie de croissance s’inscrit dans l’orientation volontariste sur l’économie verte impulsée par Sa Majesté le Roi, depuis plusieurs années, en matière de transition vers les énergies vertes et l’économie décarbonée. La présentation du programme intervient dans le prolongement de la réunion de travail présidée par le Souverain, le 22 novembre dernier, consacrée au développement des énergies renouvelables et aux nouvelles perspectives dans ce domaine.

Pour son premier programme d’investissement, objet de Hautes Orientations Royales en 2012, le groupe OCP a mobilisé 8 milliards de dollars sur la période 2012-2021, portant les capacités de production d’engrais de 4 à 12 millions de tonnes. Plus de 400 entreprises industrielles marocaines y ont participé totalisant 8400 emplois directs et indirects. Ce programme d’investissement a permis d’ancrer OCP solidement dans le marché des engrais, et positionne le groupe comme l’un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux d’engrais phosphatés, avec un chiffre d’affaires qui est passé de 2,5 milliards de dollars en 2005 à 9,4 milliards de dollars en 2021.

Le nouveau programme vert du Groupe OCP prévoit un investissement global de l’ordre de 130 Milliards de dirhams sur la période 2023-2027. Il s’articule autour de l’accroissement des capacités de production d’engrais tout en s’engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2040, en faisant levier sur le gisement unique d’énergies renouvelables ainsi que sur les avancées du Royaume dans ce domaine impulsées par Sa Majesté depuis plusieurs

années.

Ce programme d’investissement vise une augmentation des capacités de production afin de passer de 12 millions de tonnes d’engrais actuellement à 20 millions de tonnes en 2027. Il prévoit notamment une extension des capacités minières via l’ouverture d’une nouvelle mine à Meskala ainsi que l’installation d’un nouveau complexe chimique et minier à Mzinda. Ce dernier traitera la roche en provenance des mines de Benguerir et de Youssoufia ainsi que de la nouvelle mine de Meskala.

La composante énergétique est au cœur de ce nouveau programme d’investissement vert. Le Groupe OCP souhaite alimenter l’ensemble de son outil industriel en énergie verte d’ici 2027. Dans ce sens, toute la production d’électricité sera issue de sources éolienne, solaire, hydro-electrique et cogénération. Cette énergie décarbonée permettra non seulement de renforcer les avantages compétitifs du Maroc mais également d’alimenter les nouvelles capacités de dessalement d’eau de mer pour répondre à la fois aux besoins du groupe mais aussi à fournir en eau potable et d’irrigation les zones riveraines des sites OCP. A ce titre, le groupe aura déjà mis en service, avant la fin de l’année, 40 millions de m3 d’eau dessalée qui alimenteront en eau potable les villes de Safi et El Jadida.

L’investissement dans les énergies renouvelables permettra au groupe, premier importateur mondial d’ammoniaque, de s’affranchir à terme de ses importations en la matière. L’investissement dans la filière de l’hydrogène vert – ammoniaque vert, permettront au Groupe OCP d’entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptés aux besoins spécifiques des différents sols et cultures.

A travers ce programme, OCP veut consolider ses relais de croissance tout en soutenant l’émergence d’un écosystème national industriel innovant, à travers des programmes d’appui aux PMEs industrielles et celles des secteurs de l’énergie et de l’agriculture. Ce programme vise la création de 25000 emplois directs et indirects, l’accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et permettra de réaliser un taux d’intégration locale de 70%.

Le secteur des engrais est en pleine transformation, marqué d’une part par les enjeux de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire, et d’autre part par l’émergence de nouvelles technologies industrielles et digitales. Le groupe s’est appuyé sur les capacités de recherche et développement de l’Université Mohammed VI Polytechnique afin de capter les opportunités offertes par les nouvelles technologies industrielles et digitales, et de développer une expertise sur les nouvelles technologies de fertilisation raisonnée, de valorisation des éléments constitutifs du minerai de phosphate, ainsi que sur les

énergies renouvelables.

A cet effet, plusieurs centres de recherche spécialisés dédiés ont été créés au sein de l’Université Mohammed VI Polytechnique à l’image du Green Energy Park (GEP), inauguré par Sa Majesté en 2017, et spécialisé dans les énergies renouvelables, ou encore du laboratoire Material Science, Energy and Nano-Engineering (MSN), spécialisé dans les éléments constitutifs des batteries Lithium Fer Phosphate.

Parties intégrantes de la réponse qu’apporte l’Université Mohammed VI Polytechnique aux défis scientifiques, les véhicules de promotion de l’innovation, tel que Innov’X lancée plus tôt cette année, ainsi que les investissements dans les infrastructures numériques, dont un “data center” et un “super computing center” à Ben Guerir, permettent aujourd’hui au groupe OCP de se placer au centre des révolutions digitales des secteurs industriels et agricoles. Fort de ces acquis, le Groupe OCP est aujourd’hui prêt à entamer sa nouvelle stratégie de croissance qui fait du développement durable un véritable avantage compétitif.

Le Groupe OCP s’inscrit ainsi comme promoteur de l’évolution des pratiques agricoles, en fournissant des engrais adaptés aux besoins spécifiques des différents types de sols et de cultures. Le groupe déploie, en Afrique notamment, cette approche de fertilisation véritablement durable grâce à la customisation des engrais et participe ainsi à la réalisation d’une révolution agricole verte à l’échelle du continent, qui jouera un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire globale.

Cette ambition sera soutenue par des programmes d’appui aux PMEs industrielles, ainsi que celles des secteurs de l’énergie et de l’agriculture, , à l’instar de celui déployé avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce et des banques de la place en 2019, favorisant l’émergence d’un écosystème national innovant et la création de nouvelles opportunités d’emplois et d’insertion professionnelle pour les jeunes.