L’OCP et le Ghana scellent deux accords importants

Le Groupe OCP et le ministère ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture ont scellé, jeudi à Accra, deux accords de coopération stratégique visant à optimiser la chaîne de valeur des engrais de l’agriculture ghanéenne.

Il s’agit d’un accord de coopération concernant les activités centrées sur les agriculteurs, la cartographie des sols, l’innovation et l’enregistrement numérique des agriculteurs, ainsi que d’un “Term Sheet” pour le projet industriel, ayant pour but de renforcer les principaux aspects du développement de l’agriculture et de l’industrie ghanéennes, indique un communiqué conjoint.

L’accord s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé en septembre 2018, dans lequel le groupe OCP et le gouvernement du Ghana, représenté par le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, se sont engagés à améliorer la chaîne de valeur des engrais afin de fournir des “engrais sur mesure à des prix compétitifs pour les agriculteurs ghanéens”, précise le communiqué.

Ce partenariat offre aux parties prenantes, dans la chaîne de valeur des engrais, une gamme de services à forte valeur ajoutée afin de fournir aux agriculteurs ghanéens des engrais adaptés et à des prix compétitifs, mais également toutes les ressources nécessaires à leur succès, à savoir une formation pour une meilleure connaissance de leurs cultures, une compréhension des enjeux d’optimiser la nutrition des sols et d’utiliser des solutions financières.

Les principales initiatives comprennent une offre complète destinée aux agriculteurs (intrants, financement, prélèvement) ainsi que des “Farmers School”, ajoute la même source.

Parallèlement à ce dernier partenariat, OCP a également lancé son programme IMPULSE, développé par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), qui a pour but d’accélérer le développement des start-ups et des agro-entrepreneurs actifs dans le secteur agricole.

Et le communiqué de rappeler qu’en août 2019, Accra a accueilli la première étape de la tournée africaine du programme IMPULSE, notant que pour permettre au partenariat entre le ministère ghanéen de l’Alimentation et de l’Agriculture et le Groupe OCP d’être plus efficace, il a été nécessaire de mener des recherches approfondies réalisées par l’UM6P, les start-ups, JESA (filiale d’ingénierie du Groupe OCP dédiée au continent africain), OCP Africa (la filiale africaine du Groupe) ainsi que la Fondation OCP.

Ce partenariat vient consolider le projet de construction d’une usine de production d’engrais, annoncé en septembre dernier, qui devrait être située dans la région ouest du Ghana, dans le district de Jomoro.

Pour le moment, le projet est encore dans sa phase conceptuelle et les études topographiques sont en cours de réalisation, fait savoir la même source, notant qu’avec la disponibilité et la transformation des ressources naturelles des deux pays, combinant le gaz naturel du Ghana et le phosphate du Maroc, l’unité industrielle devrait avoir une capacité de production d’engrais d’environ 1 million de tonnes.

En outre, ce projet favorisera le développement de la chaîne de valeur des engrais grâce à des engrais sur mesure produits localement pour le marché ghanéen, impliquant l’écosystème existant des opérateurs de mélange, tout en répondant aux besoins en éléments nutritifs adaptés aux sols et aux cultures locales.

Le Groupe OCP offrira également une large gamme de services, notamment la promotion de l’entrepreneuriat par le biais du programme IMPULSE, lancé récemment, et axé sur 4 domaines stratégiques, dont l’agriculture.

En plus, le programme bénéficiera de la mise en place de solutions numériques telles que l’initiative du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana d’enregistrement des agriculteurs, y compris l’innovation technique et scientifique, en collaboration avec TEAL, une joint-venture entre OCP et IBM.

Les efforts du groupe OCP s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du gouvernement ghanéen afin de stimuler le secteur agricole par le biais de son programme phare “Planting for Food and Jobs”.

En fin de compte, les initiatives conjointes du ministère ghanéen de l’Alimentation et de l’Agriculture et d’OCP amélioreront l’employabilité, permettront l’accès à des engrais de qualité à des prix compétitifs et optimiseront considérablement la consommation d’engrais par les agriculteurs ghanéens.

Outre le programme présidentiel “Planting for Food and Jobs” mis en place par le gouvernement du Ghana, OCP Africa, filiale africaine du Groupe, a lancé depuis 2017 des programmes de soutien aux agriculteurs ghanéens à travers une formation adéquate, une cartographie des sols et l’accès au financement.

Depuis 2017, quelque 85.000 agriculteurs ont bénéficié des programmes Agribooster et OCP School Lab. Au cours des trois prochaines années, le nouvel accord de coopération prévoit de toucher plus de 500.000 agriculteurs avec au moins 30% de femmes.