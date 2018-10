L’OCP acquiert 20% d’une société espagnole

L’OCP S.A, leader mondial dans le secteur des engrais phosphatés, et Fertinagro Biotech S.L, société espagnole spécialisée dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition des plantes, ont finalisé l’acquisition par OCP, via l’une de ses filiales, de 20% du capital de Fertinagro, et ce par voie d’augmentation de capital.

A cet effet, toutes les autorisations réglementaires requises ont été obtenues, et l’augmentation de capital a été approuvée par les actionnaires de Fertinagro, souligne l’OCP et Fertinagro Biotech S.L, dans un communiqué parvenu mardi à Le Site info.

Les deux partenaires ont signé un contrat de licence de propriété intellectuelle et de savoir-faire, ainsi qu’un contrat de co-développement, s’inscrivant pleinement dans la stratégie du Groupe OCP, axée sur la stimulation de l’innovation et sur la proposition de solutions de fertilisation sur-mesure répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs à travers le monde.

Les deux parties souhaitent désormais unir leurs efforts pour développer une large gamme de produits et de solutions innovantes dans le domaine de l’agriculture et de la fertilisation.

Elles entendent également poursuivre leur croissance à travers des projets industriels et commerciaux conjoints qui devront être lancés au cours des prochaines années.

“Le partenariat stratégique que nous venons de conclure avec Fertinagro Biotech représente une nouvelle étape dans la réalisation de notre stratégie de croissance mondiale axée sur la création de solutions de fertilisation innovantes, adaptées aux différents sols et cultures, et répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs du monde entier. En outre, cette nouvelle alliance aura pour objectif de tirer davantage parti de la force et des capacités complémentaires de nos deux sociétés pour envisager de nouveaux horizons de croissance”, a déclaré Mostafa Terrab, Président Directeur Général de l’OCP.

“L’investissement d’OCP dans Fertinagro ouvrira de nouvelles perspectives, mais également de nouvelles possibilités de partage de connaissances et de technologies avec les agriculteurs, contribuant ainsi à améliorer de façon plus prononcée leur compétitivité et la durabilité des pratiques de fertilisation dans un contexte où l’agriculture est devenue de plus en plus exigeante. OCP est le partenaire idéal pour nous, puisque nous partageons la même vision et la même passion au service des agriculteurs et de l’agriculture, piliers centraux de nos efforts actuels et de nos développements futurs”, a indiqué, Generoso Martin, fondateur de Fertinagro Biotech.

”Nous sommes convaincus que l’alliance entre efficacité, technologie et effets d’échelle résultant de ce partenariat unique en son genre bénéficiera sans aucun doute à des millions d’agriculteurs ”, a-t-il ajouté.

Fertinagro est spécialisée dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition des plantes (NPK, NPK enrichi, biostimulants, etc.). L’entreprise est un acteur majeur en matière de développement de produits, mais également en termes d’applications biotechnologiques et de brevets enregistrés. Ses 22 usines de fabrication et centres de logistique situés en Espagne et en France portent sa capacité de production à 2 millions de tonnes. Fertinagro est également présent à l’international via ses différentes filiales. Ses produits sont commercialisés dans plus de 60 pays à travers le monde.