Location saisonnière: les villes les plus plébiscitées au Maroc

Le paysage touristique a connu une nette reconfiguration depuis le déclenchement de la pandémie. Selon une étude d’Avito sur la location saisonnière, quatre villes sont aujourd’hui plébiscitées par les vacanciers. Il s’agit de Mohammédia, Casablanca, Agadir et Bouznika.

La crise sanitaire actuelle a chamboulé toutes les tendances. Ce changement est également valable dans la location saisonnière. Selon une étude sectorielle du marché de la location de vacances, réalisée par la plateforme de vente et d’achat Avito, les Marocains ont bel et bien voyagé pendant les vacances d’été. En effet, dans un contexte de marasme touristique caractérisé par la crise sanitaire et l’absence des Marocains résidant à l’étranger (MRE) sur le marché de l’immobilier, le site d’annonces révèle que la location saisonnière présente des indicateurs relativement sains.

Rupture dans les habitudes

Dans le détail de son étude, Avito révèle que durant la haute saison, la plateforme a enregistré une légère baisse de 16.71% de l’offre, passant de 47,500 en août 2019 à 40,700 annonces publiées en août 2020. Une baisse insignifiante au vu des circonstances actuelles (confinement, limitation des déplacements, annulation des congés…), car la plateforme s’attendait à une chute plus marquée. Ainsi, Avito assure que 76% des annonces actives sur la plateforme émanent de particuliers cherchant à mettre leur logement en location. L’analyse des offres de location atteste d’une rupture des habitudes de consommation des Marocains ainsi que d’une forte disparité entre les villes plébiscitées. La plateforme d’annonces explique qu’en début de cette année, 36% de l’offre était centralisée à Marrakech. Le confinement sanitaire a toutefois changé la donne, et les villes d’Essaouira et d’Agadir ont connu une augmentation considérable de l’offre de juillet à août (respectivement +4% et +2%). En revanche, «Marrakech, Tanger et Fès ont enregistré une baisse notable due aux différentes mesures sanitaires adoptées par les autorités locales» explique Avito dans son étude. Concernant les tarifs de location, la tendance n’a pas vraiment changé par rapport à l’année dernière. Avito estime que le prix des nuitées s’étale sur une large échelle variant de 300 à 6000 DH en moyenne selon les cibles. Ces prix dépendent de la destination, du type de bien (appartement ou villa) et de la période de basse ou haute saison.

Résistance de la demande

L’étude réalisée par Avito confirme par ailleurs une résistance significative de la demande cette année. «Anticipant le déconfinement général, les Marocains avaient commencé à chercher l’endroit idéal pour passer leurs vacances, ce qui explique la hausse considérable de la demande depuis le début du mois de mai», analyse l’étude. Cependant, la tendance a ralenti à fin juillet, en raison des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement liées aux déplacements intervilles. Cela dit, au niveau de sa plateforme, Avito a enregistré une augmentation globale de plus de 300% de la demande, passant de 102 923 en février à plus de 420 000 contacts en août. Dans cette période, les préférences de destination ont également changé. En effet, le confinement de certaines localités a engendré un changement des préférences de destination, avec un penchant important des utilisateurs pour les villes d’Agadir (42 907 contacts), Mohammédia (42 626 contacts), Bouznika (32 215 contacts), Casablanca (21 816 contacts) et Sidi Rahal (18 523 contacts). Il est à rappeler qu’en 2019, la demande était plus concentrée sur quatre villes : Martil, Agadir, Marrakech et Tanger. Cette année, le paysage touristique a connu une nette reconfiguration avec quatre villes en tête de classement au mois de juillet 2020 : Mohammédia, Casablanca, Agadir et Bouznika.

Nouvelle fonctionnalité pour la location de vacances

Afin de faciliter les transactions entre l’acheteur et le vendeur, Avito a créé une nouvelle fonctionnalité dédiée à la location de vacances. C’est l’option du «Calendrier» qui permet aux locataires de cocher les jours où leur logement est occupé, afin de donner plus de visibilité sur la disponibilité du bien aux visiteurs. «Avant la haute saison, nous avons lancé de nouveaux services comme le calendrier des disponibilités, et des critères de recherche adaptés à la location de vacances, pour offrir une meilleure expérience aux propriétaires bailleurs et aux vacanciers», explique Zakaria Ghassouli, DG d’Avito.

Sanae Raqui / Les Inspirations Éco